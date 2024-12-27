قصي منير ينتقد أداء منتخب العراق وخيارات المدرب في خليجي 26

اعتبر قصي منير نجم منتخب العراق السابق أن "أسود الرافدين" افتقدوا للشخصية والهوية على أرضية الملعب خلال منافسات كأس الخليج العربي (خليجي 26) ملقيا باللائمة على التغييرات الكثيرة التي أدخلها المدرب على الفريق.

ويرى منير أن استقدام لاعبين جدد كل مرة ودون داع أثر على استقرار المنتخب، وبالتالي على أدائه خلال منافسات "خليجي 26".

كما انتقد منير الأداء المتواضع لبعض اللاعبين الأمر الذي انعكس سلبا نهاية المطاف على المستوى الفني والنتائج. وقال إنه كان يفترض بالمدرب إراحتهم.