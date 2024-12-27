فرحة الجماهير العمانية بالتأهل لنصف نهائي خليجي 26

تأهل منتخب عمان إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) الجمعة بعد تعادله مع نظيره الإماراتي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المنافسة.

وعلى ملعب جابر المبارك، تعادل المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي 1-1.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله يحيى الغساني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب العماني هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 79، فيما أهدر فابيو ليما ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب فيما رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين.

وبعد المباراة احتفلت الجماهير العمانية بتأهل منتخبها لنصف نهائي البطولة مرددة الأغاني والأهازيج.

وأعرب أحد المشجعين عن فرحته بتأهل منتخب بلاده، لكنه قال إنه كان يتمنى لو فاز فريقه ولم يكتف بالتعادل.

بدوره، قال مشجع آخر إنه تابع المباراة بأعصاب مشدودة معربا عن فرحته بالتأهل.