كشف الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل الوزن الثقيل أنه اشترى ساعة "رولكس" مقلدة بقيمة 100 دولار على الشاطئ بعد أيام قليلة من حصوله على 86 مليون دولار في نزال العودة ضد تايسون فيوري.

وجدد أوسيك فوزه على غريمه البريطاني عندما تغلب عليه بإجماع الحكام السبت الماضي في الرياض، واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

ووفقًا لصحيفة "برافدا" حصل ملاكم الوزن الثقيل غير المهزوم على 86 مليون دولار بعد تمديد سلسلة انتصاراته إلى 23 فوزا.

ومع ذلك، يبدو أن النجم الأوكراني ليس حريصًا على إنفاق أرباحه الضخمة على الإكسسوارات الفاخرة عندما قام بشراء ساعة رولكس مزيفة على شاطئ في تركيا أثناء الاستعداد لمباراة العودة الضخمة مع فيوري الملقب بـ"ملك الغجر".

😂⌚️ Oleksandr Usyk admits wearing a chinese copy of Rolex that he bought for $100 in Turkey. pic.twitter.com/mUdO9t0Asa — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 25, 2024

سبب شراء ساعة مقلدة

وكشف الملاكم البالغ 37 عاما بعد أيام قليلة من فوزه على فيوري للمرة الثانية أنه يرتدي ساعة رولكس مقلدة.

وذكر أوسيك أنه اشترى الساعة المزيفة بقيمة 100 دولار عندما كان على الشاطئ، مشيرا إلى سبب اختياره ساعة رولكس مزيفة بدلاً من ساعة أصلية.

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وقرر الأوكراني شراء النسخة المزيفة لأنه كان يعلم أن لا أحد يجرؤ على التشكيك في عدم أصالة الساعة بعد كل الملايين التي حصدها طوال مسيرته بفوزه على نجوم الملاكمة الآخرين، مثل أنتوني جوشوا.

وقال أوسيك لموقع "يونايتد 44" (United44) "كنت أتفاخر قليلاً وأظهرت لمصور الفيديو ساعتي. إنها ساعة رولكس صينية".

وأضاف "كنت في تركيا للتدريب ورأيت أشخاصا يبيعون ساعات رولكس على الشاطئ. اعتقدت أنه إذا اشتريت واحدة فلن يخمن أحد أنها مزيفة. لذلك اشتريتها مقابل 100 دولار)".

وبدوره غادر فيوري الرياض بمبلغ يقدر بنحو 70 مليون دولار بعد خسارته بقرار إجماع الحكام.

وتعرض النجم البريطاني لهزيمته الثانية بعد أن أنهى أوسيك سلسلة انتصاراته المذهلة في مايو/أيار الماضي.

ومع ذلك، أشاد أوسيك بفيوري بعد قتال مرهق آخر بينهما. وقال أوسيك "أحترم هذا الرجل كثيرا لأنني أعتقد أنه خصم قوي للغاية. تايسون فيوري يجعلني قويًا".