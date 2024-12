كشف الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل الوزن الثقيل أنه اشترى ساعة "رولكس" مقلدة بقيمة 100 دولار على الشاطئ بعد أيام قليلة من حصوله على 86 مليون دولار في نزال العودة ضد تايسون فيوري.

وجدد أوسيك فوزه على غريمه البريطاني عندما تغلب عليه بإجماع الحكام السبت الماضي في الرياض، واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

ووفقًا لصحيفة "برافدا" حصل ملاكم الوزن الثقيل غير المهزوم على 86 مليون دولار بعد تمديد سلسلة انتصاراته إلى 23 فوزا.

ومع ذلك، يبدو أن النجم الأوكراني ليس حريصًا على إنفاق أرباحه الضخمة على الإكسسوارات الفاخرة عندما قام بشراء ساعة رولكس مزيفة على شاطئ في تركيا أثناء الاستعداد لمباراة العودة الضخمة مع فيوري الملقب بـ"ملك الغجر".

😂⌚️ Oleksandr Usyk admits wearing a chinese copy of Rolex that he bought for $100 in Turkey. pic.twitter.com/mUdO9t0Asa

— Home of Fight (@Home_of_Fight) December 25, 2024