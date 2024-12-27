جدول مزدحم ينتظر ريال مدريد بداية 2025

ينتظر ريال مدريد (بطل إسبانيا وأوروبا) جدول مباريات مزدحم في يناير/كانون الثاني المقبل في جميع المسابقات محليا وقاريا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد سيلعب 7 مباريات وربما تزداد إلى 9 خلال 28 يوما، مما يعني أن الفريق الملكي سيخوض مباراة كل 3 أيام وفي 4 مسابقات مختلفة.

وسيلعب ريال أولى مبارياته الشهر القادم ضد فالنسيا على ملعب مستايا في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ12 من الليغا، وذلك في الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني 2025، وبسبب هذه المباراة سيقطع "الملكي" إجازته مبكرا وسيعود للتدريبات يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الحالي وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

Real Madrid's schedule in January: 03/01: Valencia ✈️ (21:00)

06/01: Deportiva Minera ✈️ (19:00)

09/01: Mallorca 🏆 (20:00)

12/01: Supercopa final** 🏆

15*/01: Copa del Rey** (1/8)

18*/01: Las Palmas 🏠

22/01: Salzburg 🏠 (21:00)

25*/01: Valladolid ✈️

29/01: Brest ✈️ (21:00) pic.twitter.com/zZqq5w4uE5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 11, 2024

وبعد أيام قليلة، سيحل ريال ضيفا على ديبورتيفا مينيرا من الدرجة الرابعة بالدور الـ32 من كأس الملك وذلك في السادس من يناير/كانون الثاني. واليوم التالي سيسافر الفريق إلى السعودية من أجل خوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

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ويلعب ريال ضد ريال مايوركا في النصف النهائي الثاني الخميس التاسع من يناير/كانون الثاني، وفي حال بلوغه النهائي سيواجه الفائز من موقعة نصف النهائي الأول أتلتيك بيلباو أو برشلونة يوم الأحد 12 من الشهر نفسه.

🏆🇪🇸 La @rfef ha detallado la Supercopa de España: 🗓️ 8-12 de enero de 2025

🇸🇦 King Abdullah Sport City KASC Stadium 'AlJawhara' (Yeda) Real Madrid 🆚 Mallorca

Athletic Club 🆚 FC Barcelona 🔗 https://t.co/cqbHUuFFaT pic.twitter.com/IRfPCx3EPK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 18, 2024

وبدون الحصول على وقت كاف للراحة، سيعود ريال مدريد إلى إسبانيا، وخلال الأسبوع سيضطر للعب مباراة أخرى في مسابقة الكأس لحساب الدور ثمن النهائي (الـ16) إذا فاز على مينيرا وذلك أحد أيام 14 أو 15 أو 16 يناير/كانون الثاني.

ويستقبل ريال السبت أو الأحد 18 أو 19 يناير/كانون الثاني ضيفه لاس بالماس على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ20 من الليغا.

ثم يستضيف سالزبورغ النمساوي الأربعاء يوم 22 من ذات الشهر ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة مصيرية للنادي الملكي سترسم بشكل كبير ملامح مستقبل الفريق في بطولته المفضلة.

وبعدها يتعين على ريال السفر لمواجهة بلد الوليد في الجولة الـ21 من الدوري أحد يومي 25 أو 26 يناير/كانون الثاني، ثم سيحزم حقائبه باتجاه فرنسا لملاقاة بريست بالجولة الختامية من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025.

شكوى أنشيلوتي

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال) قد اعترف بعد الفوز على إشبيلية (4-2) -وهي آخر مباراة للفريق عام 2024- بحاجة لاعبيه إلى الراحة.

وقال أنشيلوتي "أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى الراحة بعدها سنعود من الإجازة بشكل جيد، أعتقد أن اللياقة البدنية للاعبين لن تتأثر بسبب أسبوع إجازة".

وحاليا يحتل ريال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 40 نقطة خلف جاره اللدود أتلتيكو بنقطة واحدة، بينما يحل في المركز الـ20 في المجموعة الموحدة بدوري الأبطال برصيد 9 نقاط.