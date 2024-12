سبب تجاهل مدرب مانشستر يونايتد السابق للنجم ديالو

كشف المدرب المساعد السابق لمانشستر يونايتد بيني مكارثي عن سبب تجاهل المدرب المقال إريك تين هاغ للاعب الشاب أماد ديالو الذي يقدم مستويات كبيرة تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لمكارثي الذي عمل تحت قيادة تين هاغ لمدة عامين قبل رحيله الصيف الماضي يرجع تجاهل تين هاغ للنجم الصاعد ديالو إلى تفضيله للاعبين الذين تعاقد معهم عندما تسلم مقاليد تدريب الشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مكارثي، تابع تطور أماد في أولد ترافورد ولاحظ كيف تم استبعاده وإعارته إلى رينجرز وسندرلاند.

ويزعم المدرب الجنوب أفريقي أن تين هاغ فضل أمثال أنتوني وراسموس هويلوند وضغط على إدارة النادي بقوة للتعاقد معهما.

