سبب تجاهل مدرب مانشستر يونايتد السابق للنجم ديالو

كشف المدرب المساعد السابق لمانشستر يونايتد بيني مكارثي عن سبب تجاهل المدرب المقال إريك تين هاغ للاعب الشاب أماد ديالو الذي يقدم مستويات كبيرة تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لمكارثي الذي عمل تحت قيادة تين هاغ لمدة عامين قبل رحيله الصيف الماضي يرجع تجاهل تين هاغ للنجم الصاعد ديالو إلى تفضيله للاعبين الذين تعاقد معهم عندما تسلم مقاليد تدريب الشياطين الحمر.

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وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مكارثي، تابع تطور أماد في أولد ترافورد ولاحظ كيف تم استبعاده وإعارته إلى رينجرز وسندرلاند.

ويزعم المدرب الجنوب أفريقي أن تين هاغ فضل أمثال أنتوني وراسموس هويلوند وضغط على إدارة النادي بقوة للتعاقد معهما.

➡️ 'Why Ten Hag preferred Antony over Amad' 👀 Former Manchester United forward coach Benni McCarthy has explained why Erik ten Hag preferred Antony over Amad Diallo. MORE: https://t.co/tkuOTQdjAZ pic.twitter.com/aXlYoxoOSX — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) December 25, 2024

وأضاف نجم وست هام وبلاكبيرن السابق أن أليخاندرو غارناتشو وماركوس راشفورد كانا أيضًا متقدمين على الدولي الإيفواري في ترتيب الاختيار.

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وقال مكارثي في تصريح لشبكة "بودكاست أند شايل": "شعر المدرب (تين هاغ) أن أنتوني هو الأفضل في المركز الذي يريده، لقد كان لاعبه، لذلك استثمر فيه ودعمه في النادي".

وأضاف "بالطبع، كان عليه دعم اللاعب الذي اشتراه، أعتقد أن هذا هو سبب إصراره على إشراك أنتوني، لأنه كان يعرف قدراته".

وظل البرازيلي أنتوني تحت طائلة الانتقادات منذ إصرار تين هاغ على ضمه من أياكس أمستردام في صيف 2022، بصفقة كلفت خزينة النادي 95 مليون يورو، فيما لم يقدم أي مستويات تذكر مع الفريق.

وتابع مهاجم منتخب جنوب أفريقيا السابق "كان لديه غارناتشو الذي يلعب بشكل جيد ويسجل الأهداف، وهويلوند الذي دفع النادي 87 مليون دولار لجلبه، لذلك كان يجب عليه إشراكه".

وختم، "من المؤسف بالنسبة لأماد، أن المدير الفني اختار اللاعب الذي يعتقد أنه ربما هو الأفضل تكتيكيا".

تألق أماد ديالو

بمجرد أن حل روبن أموريم محل تين هاغ في دكة بدلاء مانشستر يونايتد الشهر الماضي، أصبح أماد لاعبًا أساسيًا على الفور.

لعب الجناح متعدد الاستخدامات في جميع مباريات كظهير أيمن في الرسم التكتيكي 3-4-3 المفضل لدى مديره الفني أموريم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هدفًا واحدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع مبارياته الست في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة البرتغالي.

وكسب نجم أتالانتا السابق ثقة أموريم من خلال قيادة "الشياطين الحمر" إلى فوز مذهل على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد قبل أسبوعين.