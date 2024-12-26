أكثر اللاعبين في الدوري السعودي تراجعا بقيمتهم السوقية في 2024

كشف موقع ترانسفر ماركت للإحصاءات الرياضية عن تراجع القيمة السوقية لعدد من نجوم كرة القدم العالمية الذين ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين خلال العام 2024.

ويتصدر البرازيلي نيمار لاعب الهلال، القائمة إلى جانب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر.

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وتتراجع القيمة السوقية للاعب لعدد من الأسباب أبرزها التقدم في السن أو التعرض لإصابة خطيرة أو تراجع المستوى.

فيما يلي قائمة 10 نجوم في الدوري السعودي للمحترفين تراجعت قيمتهم السوقية في 2024:

10- البلجيكي يانيك كاراسكو (الشباب)

بعد مساعدة أتلتيكو مدريد على الفوز بالدوري الإسباني في عام 2021، غادر كاراسكو وانضم إلى الشباب.

قدم مستويات جيدة في أول مواسمه، لكن فشله مع المنتخب البلجيكي وابتعاده عن الأضواء أسهما في تراجع قيمته السوقية بـ10 ملايين يورو.

9- السنغالي ساديو ماني (النصر)

على الرغم من تسجيله 24 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى النصر، فإن ماني هو الآن مجرد ظل للاعب الذي كان عليه في أنفيلد وهذا ليس بسبب تقدمه في السن فقط، حيث تراجعت قيمته السوقية بـ11 مليون يورو.

8- البرتغالي أوتافيو (النصر)

كان اللاعب الأكثر قيمة، لكن تراجع مستواه في خط الوسط يعد عامل رئيسي في كون النصر متأخرا بفارق 9 نقاط عن الصدارة، وتراجعت قميته السوقية بـ12 مليون يورو.

7- البرتغالي روبين نيفيز

يعد ثاني أكثر لاعب قيمة في الدوري السعودي للمحترفين وفقد 12 مليون يورو من قيمته السوقية.

بدا اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في أعلى مستوياته الموسم الماضي وفاز بالدوري بسهولة مع الهلال. لكن مشاركته المتواضعة في بطولة أوروبا مع البرتغال أدت إلى انخفاض قيمته السوقية.

6- الفرنسي كورت زوما (العروبة)

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غادر زوما، أحد أبرز اللاعبين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في تشلسي وإيفرتون ووست هام، هذا الصيف بعد أن أعاره وست هام إلى فريق العروبة.

لعب قلب الدفاع 8 مرات مع ناديه الجديد، لكن مزيجا من إصابات على مستوى الركبة في النصف الثاني من موسم 2023-2024 أدت إلى انخفاض قيمته السوقية، بـ13 مليون دولار.

5- الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)

أسهم لاعب الوسط بـ29 هدفًا مثيرًا للإعجاب في جميع المسابقات. كما سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 2024-2025، لكن أداءه المتواضع مع صربيا في بطولة أوروبا أدى إلى انخفاض قيمة اللاعب بـ15 مليون يورو.

4- البرازيلي فابينيو (الاتحاد)

أنفق الاتحاد أكثر من 48 مليون يورو لجذب فابينيو إلى السعودية في عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف قيمته السوقية الحالية.

كان البرازيلي مفيدًا بما فيه الكفاية في محيطه الجديد، لكن تراجع مستواه مؤخرا تسبب في انخفاض قيمته السوقية، بـ17 مليون يورو.

3- البرتغالي جواو كانسيلو (الهلال)

على الرغم من أن كانسيلو نفسه ضغط من أجل الانتقال الدائم إلى برشلونة، فإن ذلك لم يتحقق وانتهى الأمر بمانشستر سيتي ببيعه إلى الهلال في صفقة بقيمة تجاوزت 25 مليون يورو.

لقد ترك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تأثيرًا جيدا في البداية، حيث سجل 9 أهداف في 21 مباراة في جميع المسابقات. لكن مستواه في تراجع مستمر منذ ذلك الحين وفقد 22 مليون يورو من قيمته السوقية.

2- الفرنسي موسى ديابي

بعد التوقيع مع الاتحاد من أستون فيلا الصيف الماضي، كان ديابي اللاعب الأكثر قيمة في الدوري بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو.

وعلى الرغم من تسجيله هدفًا واحدًا و10 تمريرات حاسمة في 10 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، فقد انخفضت قيمته السوقية بـ25 مليون يورو.

1- البرازيلي نيمار (الهلال)

لم يشارك البرازيلي سوى في 7 مباريات مع الهلال منذ انتقاله مقابل أكثر من 90 مليون يورو من باريس سان جيرمان.

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فبعد غيابه لمدة 12 شهرًا بسبب الإصابة، عاد نيمار إلى الملاعب في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه تلقى ضربة أخرى ومن المقرر أن تبقيه خارج الملاعب حتى العام الجديد.