رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

انتقادات لصلاح بسبب احتفال "الكريسماس" وجماهير ليفربول تتحدث عن "لعنة"

احتفال محمد صلاح بالكريسماس
ارتبط تصرف صلاح في أذهان أنصار ليفربول بما عُرف "بلعنة الكريسماس" خلال المواسم الأخيرة (مواقع التواصل)
26/12/2024

لم تُخف شريحة واسعة من جماهير ليفربول الإنجليزي قلقها على فريقها بعد الصورة المعتادة التي نشرها نجم الفريق المصري محمد صلاح احتفالا بأعياد الميلاد.

وارتبط تصرف صلاح في أذهان أنصار الفريق بما عُرف "بلعنة الكريسماس" خلال المواسم الأخيرة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ونشر صلاح صورة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع زوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان مرتدين ملابس موحدة إلى جانب شجرة عيد الميلاد، وهي عادة دارجة عند النجم المصري في هذا الوقت من كل عام.

وجاءت هذه التهنئة في وقت يقدّم فيه صلاح أفضل مستوى له مع ليفربول إذ ساهم حتى الآن في 26 هدفا (سجل 15 وصنع 11) في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما يتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

وتفاعل متابعو صلاح بشدة مع هذا المنشور، لكن اللافت أن بعض التعليقات أخدت منحى رياضي ساخر أبدى من خلاله البعض قلقه من المستقبل القريب لليفربول على صعيد المنافسة على البريميرليغ.

وأبدى بعضهم خشيته من فشل فريقهم في التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم رغم أنه الريدز يعتلي الصدارة حاليا، كما لم يخف آخرون قلقهم من تراجع مستوى صلاح نفسه.

إعلان

ونشر أحد الحسابات الأجنبية تعليقا ساخرا على منشور صلاح كتب فيه "شجرة عيد الميلاد الخاصة بصلاح تبعث النحس من جديد".

ونشر آخر صورة للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وهو يرفع كأس الدوري الإنجليزي وعلّق عليها "إنه قادم إلى مكانه"، في إشارة منه إلى خسارة ليفربول اللقب في نهاية الموسم بعد صورة صلاح.

وأبدى ثالث تخوفه بشكل مباشر من صورة النجم المصري، حيث علق بالقول "لم يفرط في عاداته وبالتالي لعنة عيد الميلاد قادمة لصلاح"، في حين علق أحد المتابعين العرب على حساب صلاح بإنستغرام "الدوري بيضيع يا كابتن".

وكان بعض المتابعين قلقون أساسا من هذه الخطوة حتى قبل نشر هذه الصورة، لدرجة أن أحدهم طالب بسحب الهاتف من صلاح.

وترى أخرى أن تشلسي سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا قام صلاح بنشر شجرة عيد الميلاد على صفحته الشخصية.

وسيكون التحدي الأول أمام صلاح لإثبات عكس ذلك عندما يستضيف فريقه ليفربول ضيفه ليستر سيتي الليلة على ملعب إنفيلد ضمن المرحلة الـ18 من البريميرليغ، التي تصادف جولة "البوكسينغ داي".

إعلان

انتقادات لصلاح بسبب احتفال الكريسماس

وفي الوقت نفسه لم يسلم صلاح (32 عاما) من الانتقادات التي طالته بسبب احتفاله المتكرر بالكريسماس حيث وصفه كثيرون بأنه "غير مقبول".

وعلق متابعون عبر "إكس" وإنستغرام" بالقول "أبو صلاح ينتظر الكريسماس كل عام ليزيد التفاعل على حساباته".

ونشر آخر ناصحا "يا محمد صلاح، أبو مكة، اسمك مفعم بالهوية العربية والإسلامية، فحافظ على هويتك واعتز بدينك وقيمك حتى تكون قدوة حقيقة لشباب المسلمين و غير المسلمين و تكون سببا في هدايتهم".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثاني علما بأن الريدز تنقصه مباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان