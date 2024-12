انتقادات لصلاح بسبب احتفال "الكريسماس" وجماهير ليفربول تتحدث عن "لعنة"

لم تُخف شريحة واسعة من جماهير ليفربول الإنجليزي قلقها على فريقها بعد الصورة المعتادة التي نشرها نجم الفريق المصري محمد صلاح احتفالا بأعياد الميلاد.

وارتبط تصرف صلاح في أذهان أنصار الفريق بما عُرف "بلعنة الكريسماس" خلال المواسم الأخيرة.

ونشر صلاح صورة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع زوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان مرتدين ملابس موحدة إلى جانب شجرة عيد الميلاد، وهي عادة دارجة عند النجم المصري في هذا الوقت من كل عام.

وجاءت هذه التهنئة في وقت يقدّم فيه صلاح أفضل مستوى له مع ليفربول إذ ساهم حتى الآن في 26 هدفا (سجل 15 وصنع 11) في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما يتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

وتفاعل متابعو صلاح بشدة مع هذا المنشور، لكن اللافت أن بعض التعليقات أخدت منحى رياضي ساخر أبدى من خلاله البعض قلقه من المستقبل القريب لليفربول على صعيد المنافسة على البريميرليغ.

وأبدى بعضهم خشيته من فشل فريقهم في التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم رغم أنه الريدز يعتلي الصدارة حاليا، كما لم يخف آخرون قلقهم من تراجع مستوى صلاح نفسه.

ونشر أحد الحسابات الأجنبية تعليقا ساخرا على منشور صلاح كتب فيه "شجرة عيد الميلاد الخاصة بصلاح تبعث النحس من جديد".

Mo Salah Christmas tree jinx again… pic.twitter.com/AOmGb46B0b — Troll Fantasy Football (@FPL_Trolls) December 25, 2024

ونشر آخر صورة للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وهو يرفع كأس الدوري الإنجليزي وعلّق عليها "إنه قادم إلى مكانه"، في إشارة منه إلى خسارة ليفربول اللقب في نهاية الموسم بعد صورة صلاح.

وأبدى ثالث تخوفه بشكل مباشر من صورة النجم المصري، حيث علق بالقول "لم يفرط في عاداته وبالتالي لعنة عيد الميلاد قادمة لصلاح"، في حين علق أحد المتابعين العرب على حساب صلاح بإنستغرام "الدوري بيضيع يا كابتن".

He was never gonna break his tradition Now here comes the Mo Salah Christmas curse pic.twitter.com/EG8szeU6No — Egal (@EGTVEgal) December 25, 2024

وكان بعض المتابعين قلقون أساسا من هذه الخطوة حتى قبل نشر هذه الصورة، لدرجة أن أحدهم طالب بسحب الهاتف من صلاح.

Someone please take Mo Salah’s Phone away from him otherwise he might put the Christmas curse again 🎄 — SJ/LFC (@Sarimjaved12) December 24, 2024

وترى أخرى أن تشلسي سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا قام صلاح بنشر شجرة عيد الميلاد على صفحته الشخصية.

Chelsea gonna win the prem if Salah posts a christmas tree on his

Instagram in 2 days — 𝑳𝑨𝑼𝑹𝑨-𝑺𝑶𝑷𝑯𝑰𝑬 🤍 (@lavrasophie) December 23, 2024

وسيكون التحدي الأول أمام صلاح لإثبات عكس ذلك عندما يستضيف فريقه ليفربول ضيفه ليستر سيتي الليلة على ملعب إنفيلد ضمن المرحلة الـ18 من البريميرليغ، التي تصادف جولة "البوكسينغ داي".

انتقادات لصلاح بسبب احتفال الكريسماس

وفي الوقت نفسه لم يسلم صلاح (32 عاما) من الانتقادات التي طالته بسبب احتفاله المتكرر بالكريسماس حيث وصفه كثيرون بأنه "غير مقبول".

وعلق متابعون عبر "إكس" وإنستغرام" بالقول "أبو صلاح ينتظر الكريسماس كل عام ليزيد التفاعل على حساباته".

ونشر آخر ناصحا "يا محمد صلاح، أبو مكة، اسمك مفعم بالهوية العربية والإسلامية، فحافظ على هويتك واعتز بدينك وقيمك حتى تكون قدوة حقيقة لشباب المسلمين و غير المسلمين و تكون سببا في هدايتهم".

يا محمد صلاح، أبومكة .. اسمك مفعم بالهوية العربية و الإسلامية، فحافظ على هويتك و اعتز بدينك و قيمك حتى تكون قدوة حقيقة لشباب المسلمين و غير المسلمين و تكون سببا في هدايتهم!

نصيحة أخوية صادقة .. عشت في الغرب لسنوات طويلة، ومن تجربتي.. القوم يثقون و يعتزون بالإنسان الذي يحافظ على… — ‏د. خالد عبيد العتيبي (@khaledob) December 26, 2024

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثاني علما بأن الريدز تنقصه مباراة.