وعد كليان مبابي لبيريز رئيس ريال مدريد

وعد كيليان مبابي، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ببذل قصارى جهده للعودة إلى أفضل مستوياته، وتحقيق المأمول منه وعدم الندم على التعاقد معه، بحسب ما كشفت تقارير صحفية.

وتعرض الدولي الفرنسي لانتقادات حادة وعنيفة في الفترة التي أعقبت مباراتي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وأهدر مبابي ركلتي جزاء ضد ليفربول وبلباو وبسبب خسارة الميرينغي للمواجهتين زادت الضغوط على الفرنسي من الإدارة والجماهير المدريدية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مبابي التقى مع الرئيس فلورنتينو بيريز قبل الهزيمة 1-2 في الدوري يوم 4 ديسمبر/كانون الأول أمام أتلتيك بلباو، وأكد خلالها أنه لن يجعل أحدا يندم على التعاقد معه.

وأضافت أن مبابي قد قطع وعدًا لرئيس النادي بتحسين أدائه وأن يتغير فنيا على أرض الملعب من أجل الانسجام مع ديناميكيات الفريق، معربا عن امتنانه للثقة به من قبل إدارة النادي واللاعبين.

لكن ضد أتلتيك، لم يفشل مبابي في تجنب الهزيمة لفريقه فحسب، بل أنهى المباراة دون تسجيل أي هدف، والأسوأ من ذلك، أنه أهدر ركلة جزاء.

وقال في تصريح لتلفزيون ريال مدريد لاحقا "لقد وصلت إلى الحضيض في بلباو".

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ثقة بيريز

تحسن وضع مبابي أخيرًا خلال الأسابيع التالية، إذ سجل هدفين في آخر مباراتين في الليغا، كما سجل أيضًا هدفًا في دوري أبطال أوروبا وآخر في نهائي كأس القارات للأندية ضد باتشوكا (3-0).

وتؤكد الصحيفة أن ثقة فلورنتينو بيريز في مبابي لا تزال قائمة.

أما بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي، فإن اختياراته تظهر أنه كان يدعمه دائمًا. وقال المدرب الإيطالي مؤخرا: "لقد انتهت فترة تكيفه، لقد أظهر بالفعل نسخة جيدة من نفسه، حتى لو كان لا يزال بإمكانه التحسن".