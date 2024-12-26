جماهير العراق تنتقد كاساس وتحمله مسؤولية الخسارة أمام البحرين في خليجي 26

وجهت الجماهير العراقية سهام الانتقادات إلى الإسباني خيسوس كاساس مدرب "أسود الرافدين" بعد الخسارة أمام البحرين بهدفين من دون رد في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) والمقامة حاليا بالكويت.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط منفردة بصدارة المجموعة ويليها السعودية والعراق بـ3 نقاط لكل منهما، واليمن من دون رصيد من النقاط وقد تأكد بالفعل خروجه من الدور الأول.

وتلتقي البحرين في مباراتها الثالثة بالمجموعة مع اليمن بينما يتصارع منتخبا السعودية والعراق على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة.

ويقول عدد من الجماهير العراقية للجزيرة نت عقب خروجهم من ملعب "جابر الأحمد الدولي" إن "المسؤول الأول والأخير عن الهزيمة هو المدرب" وتابعوا أن "أداء المنتخب العراقي كان عقيما وغاب عنه الاستقرار والثبات والانسجام وعدم الاعتماد على تشكيلة واحدة".

وأكدوا "قدرة المنتخب على هزيمة السعودية والعبور لنصف النهائي، إذا عرف المدرب كيف يختار التشكيلة ويوظف قدرات لاعبيه بالشكل المطلوب".

بدورهم، اعتذر لاعبو منتخب العراق من جماهيرهم بسبب الخسارة ووعدوا الشعب العراقي بتقديم كل ما يملكون للفوز على منتخب السعودية "في مباراة صعبة وديربي منتظر بين المنتخبين".