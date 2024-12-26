حقائق تاريخية لجولة "البوكسينغ داي" في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تصادف مرحلة "البوكسينغ داي" وهو تقليد سنوي معروف في واحدة من أقوى مسابقات كرة القدم المحلية على مستوى العالم.

ومنذ عشرات السنين درجت العادة أن تُقام مباريات البريميرليغ في اليوم التالي لاحتفالات أعياد الميلاد والذي يصادف 26 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهي جولة أصبح لها تاريخ وأرقام وإحصائيات خاصة بها.

وأُقيمت مباريات اليوم التالي لأعياد الميلاد (البوكسينغ داي) أول مرة في عام 1957 ثم أصبحت ركيزة أساسية في تقويم الدوري الإنجليزي.

وتعد المباراة التي فاز فيها بلاكبول على بلاكبيرن روفرز (4-2) يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 1965 آخر لقاء يلعب في يوم الاحتفال بعيد الميلاد.

وتاليا بعض الحقائق التاريخية الخاصة بمباريات جولة "البوكسينغ داي" المجدولة يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من كل عام منذ إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة موسم 1992-1993:

مانشستر يونايتد هو الفريق الأكثر فوزا حيث انتصر في 22 من أصل 28 وخسر مرتين فقط أمام ميدلزبره (2002) وستوك سيتي (2015).

يُعتبر ليفربول متصدر المسابقة في الموسم الحالي هو ثاني الفرق تحقيقا للفوز حيث انتصر في 17 مباراة من أصل 26.

شفيليد ونزداي وبلاكبيرن روفرز وبيرنلي وليستر سيتي هي الفرق التي تجنبت الهزيمة في هذا اليوم أمام حامل اللقب (13 مرة).

يملك نيوكاسل يونايتد أسوأ حصيلة حيث خسر 15 مباراة وفاز في 5 فقط من أصل 25 مباراة في هذا اليوم.

أستون فيلا هو ثاني فرق البريميرليغ معاناة في هذا اليوم إذ فاز في 5 مباريات فقط من أصل 26 وخسر 14.

مواعيد مباريات المرحلة الـ18 من الموسم الحالي حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقنوات الناقلة:

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الخميس 26-12-2024

مانشستر سيتي – إيفرتون (15:30) على قناة beIN Sports 1.

تشلسي – فولهام (18:00) على قناة beIN Sports 1.

نوتنغهام فورست – توتنهام هوتسبير (18:00) على قناة beIN Sports 2.

نيوكاسل يونايتد – أستون فيلا (18:00) على قناة beIN Sports 3.

ساوثهامبتون – وست هام يونايتد (18:00) على قناة beIN Sports 4.

بورنموث – كريستال بالاس (18:00) على قناة beIN Sports 5.

وولفرهامبتون – مانشستر يونايتد (20:30) على قناة beIN Sports 1.

ليفربول – ليستر سيتي (23:00) على قناة beIN Sports 1.

الجمعة 27-12-2024

برايتون – برينتفورد (22:30) على قناة beIN Sports 2.

أرسنال – إيبسوتش تاون (23:15) على قناة beIN Sports 1.