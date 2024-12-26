5 إصابات تساوي 5 بطولات.. حكاية ريال مدريد في 15 شهرا

رغم الإصابات القاسية التي تعرض لها أهم لاعبي ريال مدريد منذ صيف عام 2023 حتى الآن، ما زال الفريق يحقق نجاحا باهرا ويحصد البطولة تلو الأخرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 5 إصابات خطيرة في الركبة ضربت الخط الخلفي لريال مدريد في أقل من 15 شهرا، بدأت بالبلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى في 10 أغسطس/آب 2023، ورغم ذلك فاز الفريق الملكي بـ5 ألقاب هي: الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".

✘ Thibaut Courtois está lesionado de gravedad.

✘ Eder Militao está lesionado de gravedad.

✘ David Alaba está lesionado de gravedad.

✘ Karim Benzema se fue del equipo.

✘ Kylian Mbappé no llegó como todos esperaban.

✘ Ausencia de Vinicius en gran parte de la temporada.

✘… pic.twitter.com/SxL9tJ96pO — Invictos (@InvictosSomos) January 10, 2024

وفي الوقت الراهن قد يبدأ ريال مدريد عام 2025 وهو في صدارة الدوري الإسباني حال فوزه في المباراة المؤجلة على فالنسيا، كما بإمكانه زيادة عدد الألقاب عندما ينافس فرق برشلونة وريال مايوركا وأتلتيك بيلباو على كأس السوبر الإسباني في الشهر المقبل.

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وبالإضافة إلى ذلك سيقاتل ريال مدريد على ألقاب كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، فضلا عن التحدي الصيفي الجديد المتمثل في كأس العالم للأندية بشكله الموسع، كل ذلك والفريق محروم من خدمات مدافعيه إيدير ميليتاو وداني كارفاخال اللذين انتهى موسمهما في وقت ينتظر فيه الميرنغي استعادة خدمات النمساوي دافيد ألابا.

كيف فاز ريال مدريد بالألقاب الخمسة؟

أول الألقاب في تلك الفترة هو كأس السوبر الإسباني (2024) الذي فاز به ريال مدريد بعد أن بدأ "طاعون الرباط الصليبي" بضرب أعمدة الفريق كورتوا وميليتاو في أغسطس/آب 2023، ولحق بهما ألابا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ورغم ذلك انتصر الريال على أتلتيكو مدريد وبرشلونة على التوالي.

¡¡EL REAL MADRID GANA LA SUPERCOPA DE ESPAÑA 2024!! ⚪️🏆🇪🇸 pic.twitter.com/9kWEuKtiPo — Fútbol Xtra (@FutbolXtra_) January 14, 2024

حينها استعان الإيطالي كارلو أنشيلوتي بخدمات أندري لونين في حراسة المرمى الذي حجز مكانه بعد إصابة كيبا، وقد استغل الأوكراني الفرصة وقدم أداء متصاعدا تألق من خلاله في الليغا ودوري الأبطال، خاصة أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي، حتى عودة كورتوا قبل نهاية الموسم 2023-2024.

أما في الدفاع فحل أنشيلوتي الأزمة بالاعتماد على الألماني أنطونيو روديغر كخيار ثابت مع إشراك ناتشو فيرنانديز أو أوريلين تشواميني إلى جانبه.

وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهل تألق خوسيلو الذي رحل في الصيف الماضي إلى الغرافة القطري، فقد ارتفعت قيمة أهدافه بعد العودة من الرياض، ليطلق العنان لفريقه للحفاظ على صدارة الليغا حتى النهاية، والأهم هدفاه الحاسمان في مرمى بايرن ميونخ في نصف نهائي الأبطال، وبسببهما لعب الملوك النهائي في لندن.

محصلة ذلك الموسم كانت إضافة لقبي الليغا ودوري الأبطال إلى كأس السوبر الإسباني.

El Real Madrid, ¡campeón de la Champions League 2023-2024! El conjunto de Ancelotti conquista su 15ª Copa de Europa. Rey de reyes👑 📲 @jdelriomuradas #UCL#UCLfinal pic.twitter.com/jpUCBjmoil — MARCA (@marca) June 1, 2024

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التاريخ يعيد نفسه

الموسم الحالي 2024-2025 بدأ بوجود كورتوا وميليتاو، وفي الوقت نفسه رحل ناتشو إلى السعودية، ولا يزال ألابا يتعافى من إصابته الطويلة.

ورغم ذلك قرر ريال مدريد عدم تعزيز خط الدفاع ومنح الفرصة للشاب خوان ماريتينيز، لكن لسوء حظه أُصيب بدوره بالرباط الصليبي يوم 9 أغسطس/آب الماضي، صحيح أن اللاعب لم يلعب للفريق الأول لكنه كان ضمن خطط أنشيلوتي.

وبعد أسبوع من إصابة ماريتينيز كان ريال مدريد يحتفل بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي (2-0).

ومع تشابك الموسم تلقى ريال مدريد ضربتين قاسيتين في غضون أسابيع قليلة، بعد إصابة داني كارفاخال في ركبته يوم 5 أكتوبر/تشرين الثاني، وبعد شهر أُصيب ميليتاو مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

وبعد شهر ونصف من إصابة ميليتاو تُوج ريال مدريد بكأس الإنتركونتننتال بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي (3-0)، كما عوض الفريق فارق النقاط مع برشلونة، بل ونجح في تجاوزه، ومن الممكن أن يصبح الفارق 5 نقاط لصالح الميرنغي، بالإضافة إلى أن الريال مرشح بقوة لانتزاع الصدارة من جاره أتلتيكو ولو مؤقتا، وذلك في حال فوزه على فالنسيا.

ويأمل ريال مدريد الآن في إنهاء مرحلة الدوري لدوري الأبطال في المراكز الثمانية الأولى، ورغم أن الأمر مرهون بنتائج الآخرين وتبقى احتمالاته ضعيفة، لكن الأمل في الواقع لا يزال قائما، خاصة بعد فوز الفريق على أتالانتا (3-2) في الجولة الماضية.

وبعد الفوز على إشبيلية (4-2) صرح أنشيلوتي مدرب الريال "سنبدأ عام 2025 بحماس".

وأتمت ماركا بالقول "لقد أظهر أنشيلوتي مرة أخرى قدرته على الخروج من المواقف الصعبة، وعندما يكتب مذكراته سيكون الإيطالي قادرا على سرد الحالة الاستثنائية للفريق الذي عانى خلال عام ونصف من 5 إصابات خطيرة في الركبة، ورغم ذلك حقق 5 ألقاب".