موعد مباراة الكويت ضد قطر في "خليجي 26" والقنوات الناقلة

تبحث الكويت -مستضيفة النسخة الـ26 من كأس الخليج لكرة القدم- عن نقطة التعادل عندما تلتقي قطر في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويتقاسم المنتخب الكويتي صدارة المجموعة مع عمان بالرصيد ذاته من النقاط (4) والأهداف (سجل كل منهما 3 أهداف ودخل مرماه هدفان).

في المقابل، يمتلك المنتخبان القطري والإماراتي نقطة واحدة، ويحتاجان إلى الفوز بفارق هدفين لحجز بطاقتيهما إلى نصف النهائي.

ولن يكون هناك أي مجال أمام العنابي سوى الانتصار على الكويت بأي نتيجة، وانتظار نتيجة الإمارات مع عمان في الجولة ذاتها، وهي الجولة التي تحدد المنتخبين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الكويت ضد قطر والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة 27 ديسمبر/كانون الحالي على ملعب جبر الأحمد الدولي، وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الكويت ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت أبو ظبي.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:

الشارقة الرياضية HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية HD 1

SSC NEWS HD

عمان الرياضية HD

الكأس 1

الكأس 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وأصبحت حسابات المجموعة الأولى، التي تضم الكويت وعمان والإمارات، في غاية الصعوبة والتعقيد، وبات التأهل إلى المربع الذهبي معلقا للفرق الأربعة، خاصة قطر والإمارات.

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أما إذا تعادل المنتخب الكويتي، صاحب الأرض، مع نظيره القطري، وتعادلت الإمارات مع عمان، فيتأهل المنتخبان الكويتي ونظيره العماني برفع رصيدهما إلى 5 نقاط، أما في حالة فوز قطر والإمارات سيرتفع رصيدهما إلى 4 نقاط، وبالتالي سيتم الاحتكام أولا للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف بين كل فريقين، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، وأخيرا نقاط اللعب النظيف التي يتم حسمها من خلال البطاقات الصفراء والحمراء لكل فريق.