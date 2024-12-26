موعد مباراة السعودية ضد العراق في "خليجي 26" والقنوات الناقلة

تلتقي السعودية والعراق في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في حين سيكون على العراق حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

ويحتل "الأخضر" المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا على "أسود الرافدين" بفارق الأهداف، بينما يقبع المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

موعد مباراة السعودية ضد العراق والقنوات الناقلة

تقام القمة بين السعودية والعراق السبت 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت العراق والدوحة ومكة المكرمة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

دبي الرياضية HD 1

SSC NEWS HD

عمان الرياضية HD

الكأس 1

الشارقة الرياضية HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

وسبق للمنتخبين أن ألتقيا في 8 مواجهات سابقة بكأس الخليج، وربما كان بالإمكان زيادة عدد المواجهات إلى تسع لولا إلغاء المباراة التي جمعتهما في النسخة السادسة بالإمارات عام 1982، بسبب انسحاب منتخب العراق في مواجهة الإمارات وإلغاء جميع نتائجه بالنسخة ذاتها.

ويتفوق المنتخب العراقي رقميا أمام "الأخضر" في كأس الخليج بست انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب السعودي، واللافت أن نتيجة التعادل التي ينتظرها المنتخب السعودي يوم السبت لم تشهدها أي من مواجهات المنتخبين في البطولة الخليجية.