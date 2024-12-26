موعد مباراة الإمارات ضد عمان في "خليجي 26" والقنوات الناقلة

تبحث عمان عن نقطة على الأقل للتأهل رسميا إلى نصف النهائي حينما تقابل الإمارات، الطامحة بدورها إلى الفوز وحده لتجنب وداع مبكر ثالث تواليا بعد نسختي 2019 و2023.

وقدمت عمان، التي وصلت إلى نهائي نسخة 2023 الماضية وخسرت أمام العراق 2-3، صورة مغايرة عن مستواها في تصفيات مونديال 2026 التي تحتل فيها المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين و4 هزائم، بعدما تعادلت مع الكويت المضيفة 1-1، وفازت على قطر 2-1، وسجل أهدافها الثلاثة عصام الصبحي متصدر ترتيب الهدافين.

من جهتها، لم تكن الإمارات على قدر التوقعات التي رشحتها للمنافسة على اللقب، وتعادلت مع قطر 1-1، قبل أن تسقط في الوقت القاتل أمام الكويت 1-2 بعد خطأين فادحين من مدافعها خليفة الحمادي.

موعد مباراة الإمارات ضد عمان والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة 27 ديسمبر/كانون الثاني على ملعب جابر المبارك، وتنطلق الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت عمان والإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

الكأس 1

أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية HD 1

SSC NEWS HD

عمان الرياضية HD

العراقية الرياضية HD

الكويت الرياضية HD

والتقى المنتخبان آخر مرة بالبطولة الخليجية في نهائي نسخة 2018 بالكويت أيضا، وفازت عمان بركلات الترجيح (الشوطان الأصلي والإضافي 0-0) في طريقها لإحراز اللقب الثاني في تاريخها.