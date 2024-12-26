شاهد.. كابوس مانشستر سيتي يستمر بعد التعادل مع إيفرتون

واصل مانشستر سيتي -حامل اللقب- سقوطه المدوّي، واكتفى بالتعادل مع ضيفه إيفرتون 1-1 الخميس في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مستمرا في كابوسه، الذي أبعده 11 نقطة مؤقتا عن ليفربول المتصدر.

وبعد تقدم سيتي بهدف البرتغالي برناردو سيلفا (14) تعادل السنغالي إيليمان نداي لإيفرتون (36)، فيما أهدر النرويجي إرلينغ هالاند ركلة جزاء (53)، حارما سيتي من تحقيق الفوز الثاني في آخر 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

بيرناردو سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ايفرتون pic.twitter.com/91Ygj2cnEQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

وباتت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، علما بأن مانشستر سيتي خسر في 9 مباريات، وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 13 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

في المجمل، أصبح هذا التعادل هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 6 مباريات والفوز في 8.

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وعلى الرغم من رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا، يمكن أن يتراجع 4 مراكز بحسب باقي النتائج.

وابتعد سيتي كثيرا في سباق اللقب، بفارق 11 نقطة عن ليفربول الذي يلعب مع ضيفه ليستر سيتي لاحقا، ويملك في جعبته مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، جرّ إيفرتون فريق من بين المنافسين على اللقب عادة إلى التعادل، بعدما فعل ذلك في المباراتين الماضيتين أمام أرسنال وتشلسي تواليا من دون أهداف، رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا.