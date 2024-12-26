سيناريوهات التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26"

يشتد الصراع بين 6 منتخبات على 3 بطاقات مؤهلة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" خلال الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويعد البحرين المنتخب الوحيد أول المتأهلين إلى قبل النهائي بعد حصده 6 نقاط في المجموعة الثانية، في حين انحصر التنافس بين السعودية والعراق على البطاقة الثانية.

أما في المجموعة الأولى، ستكون الجولة الثالثة حاسمة والحسابات معقدة بين منتخبات الكويت وعمان والإمارات وقطر من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويتقاسم المنتخبان الكويتي والعماني صدارة المجموعة بالرصيد ذاته من النقاط (4) والأهداف (سجل كل منهما 3 أهداف ودخل مرماه هدفان).

وتلتقي السعودية والعراق السبت في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين الى نصف النهائي علما بأن التعادل يصب في صالح السعودية.

حسابات تأهل المجموعة الأولى

تأهل الكويت: يحتاج الأزرق على الأقل للتعادل أمام قطر.

تأهل عمان: يحتاج للتعادل على الأقل مع الإمارات لضمان التأهل.

تأهل منتخب قطر: يحتاج العنابي للفوز بفارق هدفين للوصول إلى النقطة الرابعة مع تعثر الإمارات ضد عمان بالتعادل أو الخسارة.

تأهل الإمارات: يتوجب على الإمارات الفوز على عمان بفارق هدفين لتتأهل إلى نصف النهائي دون الدخول في حسابات أخرى.

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وفي حال فوز الإمارات على عمان وقطر على الكويت بهدف واحد ستتساوى المنتخبات الأربعة برصيد 4 نقاط، وبالتالي سيتم اللجوء مباشرة إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف بين كل فريقين، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، وأخيرا نقاط اللعب النظيف، التي يتم حسمها من خلال البطاقات الصفراء والحمراء لكل فريق.

ترتيب المجموعة الأولى

عمان (4 نقاط). الكويت (4 نقاط). الإمارات (نقطة واحدة). قطر (نقطة واحدة).

حسابات تأهل المجموعة الثانية

تأهل السعودية: التعادل أو الفوز لضمان التأهل.

تأهل العراق: حتمية الفوز على الأخضر السعودي.

ترتيب المجموعة الثانية

البحرين (6 نقاط). السعودية (3 نقاط). العراق (3 نقاط). اليمن (بلا نقاط).

معايير التأهل في البطولة

في حالة تساوي المنتخبات الأربعة في النقاط (المجموعة الأولى) يتم تطبيق المعايير التالية:

النقاط الإجمالية. النقاط في المواجهات المباشرة. فرق الأهداف في المواجهات المباشرة. إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة. فرق الأهداف الإجمالي. إجمالي الأهداف. اللعب النظيف. قرعة لكسر التعادل.

ومن المنتظر أن تقام مباريات نصف نهائي البطولة، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على أن تُقام المباراة النهائية الجمعة الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.