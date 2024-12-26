السعودية تستضيف "خليجي 27" في 2026

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الخميس، استضافة السعودية "خليجي 27" في 2026.

واختارت الجمعية العمومية المملكة خلال اجتماعها في الكويت لاستضافة نسخة 26، لتصبح السعودية حاضنة للعديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية البارزة خلال السنوات المقبلة.

وتستضيف السعودية كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، والتي ستكون أول نسخة من البطولة العالمية تشهد مشاركة 48 منتخبا في بلد واحد.

وقال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، "تم الاتفاق على تعديل مسمى الاتحاد إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم".

وترغب السعودية في أن تكون "خليجي 27" أفضل تحضير لكأس آسيا التي ستقام بعدها بعام.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة للحدث الإقليمي البارز في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026 بالإجماع.

وتعود كأس الخليج إلى السعودية للمرة الخامسة بعدما سبق للرياض استضافة البطولة 4 مرات.

وعن نظام البطولة، أضاف الأمين العام "الوقت المتاح بين المباريات سيكون 72 ساعة كما هو معتمد".