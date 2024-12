أحدها عربي.. أكثر 10 أندية متابعة على منصات التواصل في 2024

يتربع ريال مدريد الإسباني على عرش الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ويوجد ضمن القائمة فريق عربي وحيد.

وشهد عام 2024 الذي يشرف على النهاية ارتفاع عدد متابعي النادي الملكي بأكثر من 44 مليون متابع جديد على مختلف المنصات، بزيادة بلغت نحو 11%، بحسب منصة "فوتبول بينش مارك" (Football Benchmark) الرقمية.

🇪🇸 In 2024, the Spanish top clubs have dominated in terms of social media follower growth.

🥇 On top, the most followed club in the world, Real Madrid, have welcomed over 44.5 million new followers across all social media platforms.#football #socialmedia #laliga #realmadrid pic.twitter.com/thiZvtnlL7

