أحدها عربي.. أكثر 10 أندية متابعة على منصات التواصل في 2024

يتربع ريال مدريد الإسباني على عرش الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ويوجد ضمن القائمة فريق عربي وحيد.

وشهد عام 2024 الذي يشرف على النهاية ارتفاع عدد متابعي النادي الملكي بأكثر من 44 مليون متابع جديد على مختلف المنصات، بزيادة بلغت نحو 11%، بحسب منصة "فوتبول بينش مارك" (Football Benchmark) الرقمية.

🇪🇸 In 2024, the Spanish top clubs have dominated in terms of social media follower growth. 🥇 On top, the most followed club in the world, Real Madrid, have welcomed over 44.5 million new followers across all social media platforms.#football #socialmedia #laliga #realmadrid pic.twitter.com/thiZvtnlL7 — Football Benchmark (@Football_BM) December 22, 2024

ويحتل برشلونة وأتلتيكو مدريد المركزين الثاني والثالث على التوالي، وهو ما يعكس أفضلية الليغا وقوة تأثير أنديتها، مقارنة بباقي الدوريات الكبرى في أوروبا، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان عدد المتابعين الجدد لحسابات برشلونة خلال عام 2024 أكثر بقليل من نصف عدد متابعي غريمه ريال مدريد، فيما بلغ عدد متابعي "الروخي بلانكوس" حوالي 18 مليونا.

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ويوجد في هذه القائمة المكونة من 10 أندية فريق عربي وحيد هو النصر السعودي، الذي كسبت حساباته شهرة عالمية واسعة، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتابعين منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، واستمرت الزيادة في العام التالي.

وضمت القائمة الإجمالية للأندية الأكثر نموا هذا العام 3 فرق من الدوري الإسباني، و4 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدا من الدوري الإيطالي، ومثله من الدوريين الألماني والسعودي.

الأندية الـ10 الأكثر زيادة في عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2024: