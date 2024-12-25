رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

المباريات المتأخرة تُغضب ريال مدريد

معظم المباريات التي خاضها ريال مدريد خارج ملعبه هذا الموسم أقيمت في أوقات متأخرة (رويترز)
25/12/2024

يشعر مسؤولو ريال مدريد بالغضب والضيق من جدولة مبارياتهم الخارجية في وقت متأخر منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025.

ومن أصل 13 مباراة خاضها ريال مدريد بعيدا عن ملعبه سانتياغو بيرنابيو في جميع البطولات لعب اثنتين فقط قبل الساعة التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا، وهو أمر سئم منه اللاعبون، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية التي وصفت النادي الملكي "بسيد الليل".

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وقالت الصحيفة "السفر والسهر، الأمر نفسه يتكرر مع ريال مدريد" وهو أمر أصبح مثار سخرية وغضب في الوقت نفسه بين اللاعبين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل ريال مدريد قوله "سئمنا من حقيقة أنه في كل مرة نلعب فيها مباراة خارج مدريد لا نعود إلى المنزل حتى الساعة الثالثة صباحا".

وأضاف "في اليوم التالي علينا أن نتدرب، إذا كان من الصعب بالفعل الراحة مع جدول المباريات المزدحم، فقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نعتبر هذا الوضع طبيعيا، لكنه ليس كذلك".

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وبحسب "آس"، فإن هذه الأزمة تشمل أعضاء النادي والجماهير وبالطبع اللاعبين الذين اعترفوا بصعوبة التكيف مع ظروف اللعب عند التاسعة مساء على اعتبار أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على النوم والراحة.

وقالت "أكد اللاعبون أنفسهم صعوبة الأمر، وأنهم يعانون من النوم المتقطع وعدم حصولهم على وقت كاف للراحة، لدرجة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قلّل من حدة التدريبات في اليوم التالي للمباريات التي تنتهي في وقت متأخر".

مواعيد المباريات الـ13 التي خاضها ريال مدريد خارج أرضه منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025 بالتوقيت المحلي لإسبانيا:

  • ريال مدريد- أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي: الساعة التاسعة (21:00).
  • مايوركا- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة والنصف (21:30).
  • لاس بالماس- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة والنصف (21:30).
  • ريال سوسيداد- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • أتلتيكو مدريد- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • ليل الفرنسي- ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: التاسعة (21:00).
  • سيلتا فيغو- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • ليغانيس- ريال مدريد في الدوري الإسباني السادسة والنصف (18:30).
  • ليفربول- ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: التاسعة (21:00).
  • أتلتيك بيلباو- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • جيرونا- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • أتالانتا الإيطالي- ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: التاسعة (21:00).
  • رايو فايكانو- ريال مدريد في الدوري الإسباني: التاسعة (21:00).
  • ريال مدريد- باتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتننتال: الثامنة (20:00).

ورغم ذلك لا يبدو أن هناك شيئا سيتغير في الوقت القريب لأن المباراة المؤجلة ريال مدريد أمام فالنسيا في ملعب مستايا والمقررة في الثاني من يناير/كانون الثاني 2025 ستُلعب في نفس الوقت (التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا).

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وسيتنفس لاعبو ريال مدريد الصعداء، لأنهم سيخوضون مباراتهم بكأس الملك ضد ديبورتيفا مينيرا عند الساعة السابعة مساء، لكن في الوقت نفسه يسود شعور داخل النادي الملكي بأن الأمور ستبقى كما هي صعيد المواعيد الخارجية في الدوري الإسباني.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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