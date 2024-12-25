أبرز 20 لاعبا لم يلعبوا في دوريات دول ولدوا فيها

عالم كرة القدم مملوء بالتناقضات وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها، وفي الوقت نفسه ينظر إليها كثيرون على أنها من العوامل التي تزيد من متعة اللعبة الشعبية الأولى وإثارتها.

أحد أوجه هذه التناقضات هو أن يقضي لاعب ما وقتا في صفوف فريق معين وبعد مواسم عدة ينتقل إلى غريمه ليكسب حب أنصار فريقه الجديد وينال عداوة السابقين، تماما كما حدث مع البرتغالي لويس فيغو الذي رحل عن برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000، والأمثلة كثيرة.

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ومن أبرز التناقضات أيضا أن العديد من اللاعبين الذين وُلدوا في دولة معينة لم يسبق لهم أن لعبوا لأي فريق فيها على المستوى الاحترافي، أبرزهم على الإطلاق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي ما يأتي نلقي نظرة على 20 لاعبا:

الفرنسي أنطوان غريزمان

وُلد في بلدة ماكون الفرنسية عام 1991، ولعب في مسيرته الاحترافية للثلاثي الإسباني ريال سوسيداد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

الأرجنتيني غونزالو هيغواين

وُلد في بريست بفرنسا عام 1987، ولعب لأندية ريفر بليت (الأرجنتين) وريال مدريد (إسبانيا) ونابولي ويوفنتوس وميلان (إيطاليا) وتشلسي (إنجلترا) وإنتر ميامي (أميركا).

الكاميروني صامويل إيتو

وُلد في دوالا بالكاميرون عام 1981، ولعب للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان (إيطاليا) وتشلسي وإيفرتون (إنجلترا).

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الويلزي رايان غيغز

وُلد في كارديف بويلز عام 1973، وقضى كل مسيرته الاحترافية مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المكسيكي كارلوس فيلا

وُلد في مدينة كانكون بالمكسيك عام 1989، ولعب لأندية عديدة أبرزها أرسنال (إنجلترا) أوساسونا وريال سوسيداد (إسبانيا) وحاليا في لوس أنجلوس إف سي (أميركا).

الأرجنتيني ماورو إيكاردي

وُلد في روزاريو بالأرجنتين عام 1993، ولعب لأندية عديدة أبرزها باريس سان جيرمان (فرنسا) وإنتر ميلان وسامدبوريا (إيطاليا) وغلطة سراي (تركيا).

الويلزي غاريث بيل

وُلد في كارديف بويلز عام 1989، ولعب لأندية ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا) وريال مدريد (إسبانيا) ولوس أنجلوس إف سي (أميركا).

الإيفواري ديديه دروغبا

ولُد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج عام 1978، ولعب لمجموعة أندية أبرزها غانغون ومارسيليا (فرنسا) وتشلسي (إنجلترا) وغلطة سراي (تركيا) ومونتريال وأريزونا يونايتد (أميركا).

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

وُلد في بلدة مار ديل بلاتا بمدينة بوينس آيرس بالأرجنتين عام 1992، لعب لأندية أبرزها خيتافي (إسبانيا) وأرسنال وولفرهامبتون وشيفيلد وينزداي وحاليا أستون فيلا (إنجلترا).

الباراغواياني أنطونيو سانابريا

وُلد في بلدة سان لورينزو المطلة على نهر أسونسيون في باراغواي عام 1996، لعب لأندية أبرزها ساسولو وروما وجنوى وحاليا تورينو (إيطاليا) وريال بيتيس وسبورتنغ خيخون (إسبانيا).

الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو

وُلد في مدريد بإسبانيا عام 2004 ويلعب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الفرنسي ثيو هيرنانديز

وُلد في مارسيليا بفرنسا عام 1997، ولعب لأندية ديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد وريال مدريد (إسبانيا) وحاليا في صفوف ميلان الإيطالي.

المغربي ياسين بونو

وُلد في مونتريال بكندا عام 1991، لعب لأندية الوداد البيضاوي (المغرب) وإشبيلية وجيرونا وريال سرقسطة (إسبانيا) وحاليا في صفوف الهلال السعودي.

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الكوري الجنوبي هيونغ مين سون

وُلد في مدينة تشنتشون بكوريا الجنوبية عام 1992، لعب لأندية هامبورغ وباير ليفركوزن (ألمانيا) وحاليا في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الأرجنتيني باولو غازانيغا

وُلد في مدينة مورفي بالأرجنتين عام 1992، لعب لمجموعة أندية أبرزها ساوثهامبتون وتوتنهام (إنجلترا) ورايو فاليكانو وحاليا مع جيرونا (إسبانيا).

الأرجنتيني ليونيل ميسي

وُلد في روزاريو بالأرجنتين عام 1987، لعب لأندية برشلونة (إسبانيا) وباريس سان جيرمان (فرنسا) وحاليا بصفوف إنتر ميامي (أميركا).

الفرنسي بول بوغبا

وُلد في بلدة سور مارن بفرنسا عام 1993، لعب لناديي يوفنتوس (إيطاليا) ومانشستر يونايتد (إنجلترا).

البلجيكي إيدين هازارد

وُلد في مدينة لوفيير ببلجيكا عام 1991، لعب لأندية ليل (فرنسا) وتشلسي (إنجلترا) وريال مدريد (إسبانيا).

الدانماركي كاسبر شمايكل

وُلد كوبنهاغن بالدانمارك عام 1986، لعب لأندية أبرزها أندرلخت (بلجيكا) ومانشستر سيتي وليدز يونايتد وليستر سيتي (إنجلترا) ونيس (فرنسا) وحاليا في صفوف سلتيك (أسكتلندا).

السنغالي ساديو ماني

وُلد في قرية بامبالي بالسنغال عام 1992، لعب لأندية أبرزها ميتز (فرنسا) سالزبروغ (النمسا) وساوثهامبتون وليفربول (إنجلترا) وبايرن ميونخ (ألمانيا) وحاليا في صفوف النصر السعودي.