فرحة الجماهير السعودية العارمة بعد الفوز على اليمن

فاز المنتخب السعودي على نظيره اليمني 3-2 الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

وتقدم المنتخب اليمني مبكرا في الدقيقة الثامنة عبر هارون الزبيدي، قبل أن يضيف عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة الـ28.

وحوّل منتخب "الأخضر" تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية سجلها محمد كنو ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان (31 و57 و90+3).

وبهذه النتيجة أنعش "الأخضر" آماله في بلوغ نصف نهائي البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط.

وبعد نهاية المباراة احتفلت الجماهير السعودية بالفوز على اليمن خارج الملعب، معربة عن سعادتها بالنتيجة المحققة.

وعبّر أحد المشجعين السعوديين عن تفاؤله بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي "خليجي 26″، في حين أعرب آخر عن ثقته بأن المنتخب "الأخضر" سيتوج بلقب البطولة.

في المقابل، رأى مشجع آخر أنه رغم الفوز فإن المنتخب ارتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية التي تسبب في تلقيه هدفين.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، في حين يلعب اليمن مع البحرين.