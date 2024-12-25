غابرييل جيسوس من طلاء شوارع البرازيل إلى أقوى دوريات العالم

من شاب يكسب قوت يومه من طلاء أرصفة الشوارع في مدينة ساوباولو البرازيلية -قُبيل استضافتها لكأس العالم 2014- إلى أحد مشاهير كرة القدم، هكذا تحولت حياة النجم البرازيلي غابرييل جيسوس خلال سنوات معدودة.

كرة الشوارع بداية

ولد جيسوس في 3 أبريل/نيسان 1997 في حي غارديم بيري الواقع شمال ساوباولو، حيث أظهر في سن مبكرة إمكانيات كبيرة في اللعبة الشعبية الأولى في شوارع البرازيل، وكانت أمه هي التي تعين عائلتها بعد تخلي والده عنهم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذكاء الاصطناعي يختار الملاعب الأكثر رعبا في العالم list 2 of 2 مقارنة بين أرقام مبابي وميسي ورونالدو في سن الـ26 end of list

وعملت "أم غابرييل" بجد لتربية أسرتها ووفرت لابنها هذا التعليم حتى لا يقع فريسة العادات السيئة في الحي الفقير الذي يعيشون فيه.

ففي بعض الأحيان كان أقصى ما تستطيع جمعه لإطعام أطفالها شطيرة واحدة -مع مشروب غازي- تُقسم على غابرييل وأشقاءه الثلاثة.

وبدأ جيسوس ممارسة رياضته المفضلة بمدرسة نادي بيكينينوس لكرة القدم، وكان اللعب بهذا النادي فرصة للاستفادة من تناول الطعام بعد اللعب، لكن المدرب خوسيه ماميدي أدرك أن غابرييل لم يأت هناك لتناول الطعام، بل جاء لتنمية موهبته وليكون الأفضل بين فئته العمرية وهو ما كان.

Pintando a rua para a copa de 2014 🇧🇷⚽️🙏🤙🏽 pic.twitter.com/U5tjOATgNY — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) May 30, 2017

إعلان

الحلم يتحقق

في سن الـ14 أراد جيسوس أن يخطو خطوة أكبر نحو الاحترافية فبدأ اللعب في دوريات المدينة، وجرب العديد من الفرق إلى أن شاهده أحد الكشافين البرازيليين ووقع معه عقداً للانضمام إلى بالميراس أكبر فريق بالمدينة.

وانضم جيسوس في البداية لفريق الشباب داخل النادي، وسرعان ما صعد للفريق الأول ووقع أول عقد احترافي في حياته.

وفي موسمه الأول كان عمره 18 عاماً وسجل 7 أهدافٍ فقط، أما الموسم الثاني فكان الانفجار الكبير لموهبة جيسوس، حيث سجل 21 هدفاً وقاد بالميراس للفوز بالدوري بعد غياب دام 22 عاماً.

مكالمة مفاجئة من غوارديولا

بعد فوز بالميراس بالدوري، تلقى النجم جيسوس مكالمة مفاجئة من بيب غوارديولا مدرب مانشستر ستي، ليوقع عقدا بعد أيام قليلة للسيتي كلف خزائن النادي الانجليزي 36 مليون دولار.

وودع جيسوس بالميراس بالدموع، وغنت له جماهير النادي أغنية خصصوها له "المجد، المجد، سبحان الله.. إنه غابرييل جيسوس".

ومع مانشستر سيتي لعب جيسوس 236 مباراة سجل خلالها 95 هدفا.

سر الاحتفال بحركة رن الهاتف

جيسوس لديه احتفالية مميزة، ففي كل مرة يسجل فيها هدفاً، يمشي إلى زاوية الملعب ويقوم بحركة الرد على الهاتف، وكانت المكالمات الهاتفية الخيالية تأتي من والدته التي يهديها جميع أهدافه.

ويقول "كل مرة أسجل فيها هدفاً لفريقي تتصل بي والدتي، لا يهم إذا كانت في المنزل أو في البرازيل أو إذا كانت في الملعب تراقبني، تتصل بي كل مرة لذلك أركض إلى راية الزاوية وأضع يدي على أذني وأقول مرحباً يا أمي".

Gabriel Jesus : « Ma célébration téléphone ? C'était un message pour mon ex-petite amie, qui ne répondait pas à mes appels quand j’étais au Brésil à Palmeiras mais qui m’a envoyé un message quand j’ai été transféré à Manchester City ». pic.twitter.com/F4qIQoJMZh — BeFootball (@_BeFootball) April 5, 2018

إعلان

ويتألق جيسوس في صفوف أرسنال بعد عودته من الإصابة حيث سجل النجم البرازيلي 5 أهداف في آخر مباراتين، ويبدو أنه سيكون الخيار الأول للمدرب ميكيل أرتيتا في قادم المباريات.