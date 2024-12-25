موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يجد ليفربول نفسه بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في يوم عيد الميلاد لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وهو يأمل استغلال هذه الفرصة للابتعاد أكثر بالمركز الأول حين يستضيف ليستر سيتي في المرحلة 18.

فبعد تعادلين محبطين في الدوري، عاد "الريدز" إلى طريق الانتصارات عودة باهرة الأحد الماضي متغلبا على توتنهام 6-3، وموسعا الفارق مع ملاحقه تشلسي إلى 4 نقاط وفي جعبته مباراة ناقصة.

بعد ذلك الفوز، ضمِن ليفربول الصدارة في يوم عيد الميلاد، وهو أمر يفعله للمرة 21 في تاريخه، أكثر من أي ناد آخر، وقد تمكن من بعدها من تحقيق اللقب 11 مرة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب أنفيلد، وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

والبث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناة التالية:

beIN SPORTS 1

ويمتلك "الريدز" سجلا مميزا في "بوكسينغ داي"، وتحديدا في المباراة التي تلي يوم عيد الميلاد، إذ فاز في آخر 7 مباريات مسجلا 20 هدفا مقابل تلقيه هدفا واحدا فقط.

وتبدو حظوظ ليفربول في تخطي ليستر المتعثر كبيرة، إذ لم يفز الضيف في ملعب أنفيلد منذ عام 2000، وهو يبتعد بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط بعد عودته إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.