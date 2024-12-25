كم كسب فيوري وتايسون بعد نزالهما الأخير في السعودية؟

كشفت تقارير إعلامية عن قيمة الأرباح المالية التي حققها الملاكمان تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك بعد النزال المثير الذي جمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي.

وجدد الأوكراني أوسيك فوزه على البريطاني فيوري بعدما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام (116-112) واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

116-112

116-112

116-112 AND STILL…. Oleksandr Usyk defeats Tyson Fury in the rematch 🇺🇦#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/p4A8TdUKiv — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

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وذكر موقع "برافدا" (Pravda) الأوكراني أن أوسيك (37 عاما) وفيوري (36 عاما) غادرا السعودية بعدما حققا أرباحا مذهلة، مشيرا إلى أن المكافأة المالية لأوسيك بلغت 104.5 ملايين دولار أميركي، بينما كان من نصيب فيوري 84.5 مليونا.

في هذه الأثناء ينتظر الثنائي زيادة أرباحهما من خلال إيرادات البث حيث تم عرض النزال عبر العديد من المنصات المدفوعة مقابل المشاهدة في أنحاء العالم، وفق ما ذكر موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

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وتم بث النزال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن بوكس أوفيس 3" (beIN BOXOFFICE3) كحدث مدفوع.

كذلك عُرض النزال عالميا عبر منصات مدفوعة أخرى أبرزها "دازن بي بي في" (DAZN PPV)، و"سكاي سبورتس بوكس أوفيس" (Sky Sports Box Office)، و"تي إن تي سبورتس بوكس أوفيس" (TNT Sports Box Office).

وفي نزالهما الأول الذي جمعهما بالرياض أيضا يوم 19 مايو/أيار الماضي جمع الملاكمان مبلغ 145.5 مليون دولار، إذ حصل فيوري على 70% منها، أي ما يعادل 101.9 مليون دولار، وفق "سبورت بيبل".

في ذلك اليوم فاز أوسيك على فيوري ليصبح الأوكراني أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل؛ فقد جمع بين أحزمة الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي إيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي).