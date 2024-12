كم كسب فيوري وتايسون بعد نزالهما الأخير في السعودية؟

كشفت تقارير إعلامية عن قيمة الأرباح المالية التي حققها الملاكمان تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك بعد النزال المثير الذي جمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي.

وجدد الأوكراني أوسيك فوزه على البريطاني فيوري بعدما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام (116-112) واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد 7 أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن" في العاصمة السعودية أيضا.

AND STILL…. Oleksandr Usyk defeats Tyson Fury in the rematch 🇺🇦#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/p4A8TdUKiv

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024