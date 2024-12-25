فريقان لا يعرفان طعم الهزيمة في الدوريات الأوروبية الكبرى

رغم اقتراب الموسم الكروي الحالي من منتصفه ما زال هناك فريقان لم يخسرا أي مباراة في الدوريات المحلية الكبرى في القارة العجوز.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ18 من الدوريين الإنجليزي والإيطالي يومي الخميس والسبت على التوالي، في وقت تقضي فيه أندية الدوري الإسباني عطلة أعياد الميلاد مع بقاء جولة واحدة على انتهاء الدور الأول وكذلك الحال في الدوريين الألماني والفرنسي بعد انقضاء 15 و17 جولة تواليا.

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ومن بين 96 فريقا هي قوام الدوريات الكبرى في أوروبا ذاقت جميعها مرارة الهزيمة باستثناء اثنين فقط هما باريس سان جيرمان في "الليغ1" ويوفنتوس في "الكالتشيو".

وخاض فريق العاصمة الفرنسية حتى الآن 16 مباراة في الدوري المحلي فاز في 12 منها وتعادل في الـ4 الأخرى، أما يوفنتوس فلعب 17 مباراة في الدوري الإيطالي انتصر في 7 منها بينما تعادل 10 مرات.

وبالنظر إلى نتائج سان جيرمان لن يكون مستغربا تصدّره جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أولمبيك مارسيليا وموناكو علما بأن الثاني (مارسيليا) لعب مباريات أقل.

PSG adds another victory ✅ 16 matches unbeaten this L1 season 😳 pic.twitter.com/gNrf5PWKrI — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 18, 2024

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وتؤكد هذه الأرقام أن العملاق الباريسي تجاوز محنة رحيل نجمه السابق كيليان مبابي، الذي غادر إلى ريال مدريد الإسباني، وبات يعتمد تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي على اللعب بطريقة جماعية أكثر مما كان عليه في السابق.

وفي حال يوفنتوس فإن الأمر مغاير وصادم في نفس الوقت، فرغم عدم خسارته لأي مباراة فإنه يوجد في المركز السادس في لائحة الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وتفصله 9 نقاط عن أتالانتا المتصدر.

وفي باقي الدوريات الأخرى يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة (16 مباراة ولديه مباريات أقل) وخسر مباراة واحدة هذا الموسم جاءت على يد ضيفه نوتنغهام فورست (0-1) في الجولة الرابعة.

ويملك أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني في رصيده 41 نقطة وخسر بدوره مباراة واحدة أيضا أمام ريال بيتيس (0-1) ضمن الجولة الـ11 من الليغا.

وصمد بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة حتى الجولة الـ14 قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام ماينز (1-2).

أما أتالانتا رائد ترتيب الدوري الإيطالي (40 نقطة) فخسر 3 مباريات فيما تلقى إنتر ميلان الثالث خسارة وحيدة ولديه مباراة مؤجلة، إن انتصر فيها سيشارك أتالانتا الصدارة.