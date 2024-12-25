شاهد.. هكذا تفاعلت جماهير الكويت وعُمان والإمارات وقطر في "خليجي 26"

اقترب منتخبا الكويت وعُمان من نصف نهائي "خليجي 26" بعد تحقيقهما الفوز على الإمارات وقطر على الترتيب وبالنتيجة نفسها 2-1، لتبقى المجموعة الأولى مفتوحة على كل الاحتمالات.

واللافت في هذه المجموعة أن المتصدرين "الأزرق" الكويتي و"الأحمر" العُماني يمتلكان الرصيد نفسه من النقاط (4 نقاط) مقابل نقطة لكل من قطر والإمارات، وفي حال فوز أو تعادل عُمان والكويت في الجولة المقبلة ستتأهلان مباشرة إلى نصف النهائي.

وبعد نهاية المباراتين احتفلت الجماهير الكويتية والعُمانية بالفوز على الإمارات وقطر، وعبرت عن سعادتها العارمة خارج الملعب.

وعبّر مشجع عُماني لموقع الجزيرة نت عن فرحته بالفوز على قطر وأيضا بأسلوب لعب المنتخب الذي شبهه بـ"تيكي تاكا"، وقال "لعب منتخب عُمان رائع وذكّرنا بالجيل الذهبي".

وقال آخر "نهض الحصان، في إشارة منه إلى تجاوز منتخب عُمان لتعادله أمام الكويت.. مباراة الافتتاح كانت فيها رهبة، لكن أمام قطر رجع الأحمر إلى سابق عهده".

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات يلتقي المنتخب العُماني مع نظيره الإماراتي، في حين تلعب قطر مع الكويت.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف نهائي خليجي 26، ليضرب موعدا مع وصيف المجموعة الأخرى.