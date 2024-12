رقم مذهل لميسي صامد منذ 12 عاما

ما زال الرقم القياسي المذهل الذي حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في عام ميلادي واحد صامدا منذ 12 عاما، ويبدو أنه سيبقى عصيا على الكسر أو حتى الاقتراب منه في المستقبل القريب.

It's been 12 years since Lionel Messi netted his 91st GOAL of 2012 🤯💥🥅 pic.twitter.com/5SPSgc5CPD

— OneFootball (@OneFootball) December 23, 2024