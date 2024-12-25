رقم مذهل لميسي صامد منذ 12 عاما

ما زال الرقم القياسي المذهل الذي حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في عام ميلادي واحد صامدا منذ 12 عاما، ويبدو أنه سيبقى عصيا على الكسر أو حتى الاقتراب منه في المستقبل القريب.

It's been 12 years since Lionel Messi netted his 91st GOAL of 2012 🤯💥🥅 pic.twitter.com/5SPSgc5CPD — OneFootball (@OneFootball) December 23, 2024

وقدّم ميسي أفضل مستوى فردي على صعيد الأهداف في عام 2012 حين كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني، ففي ذلك العام سجل 91 هدفا في 69 مباراة خاضها مع البارسا ومنتخب بلاده الأرجنتين.

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وسيحافظ ميسي على هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ كرة القدم هذا العام أيضا، إذ بات في حكم المؤكد أن تعويض الفارق بينه وبين أفضل هدّاف للعام الحالي يُعدّ أمرا مستحيلا مع بقاء أيام قليلة على نهاية عام 2024.

All 91 goals Messi scored on 2012. This record will never be broken. pic.twitter.com/iCQau6oHHH — W (@_common_w2) August 16, 2024

وخطف فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي الأنظار هذا العام بعدما سجل 62 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك يعني أن المهاجم السويدي بحاجة إلى تسجيل 30 هدفا لتجاوز ميسي.

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لكن بإمكان جيوكيريس زيادة غلته من الأهداف بالعام الحالي حين يستقبل فريقه سبورتنغ لشبونة ضيفه بنفيكا يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ16 من الدوري البرتغالي، وهي المباراة الأخيرة للاعب في 2024.

وسيضمن جيوكيريس إنهاء 2024 على عرش هدافي العالم بسبب الفارق الكبير في عدد الأهداف بينه وبين النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي سيختتم العام بمباراتين مع "السيتزنس" ضد إيفرتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ما يأتي قائمة أفضل 10 هدافين في العالم لعام 2024:

فيكتور جيوكيريس: سجل 62 هدفا مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومنتخب السويد. إيرلنغ هالاند: سجل 48 هدفا مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج. هاري كين: سجل 46 هدفا مع بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا. كريستيانو رونالدو: سجل 43 هدفا مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال. وو لي: سجل 42 هدفا مع شنغهاي الصيني ومنتخب الصين. روبرت ليفاندوفسكي: سجل 42 هدفا مع برشلونة الإسباني ومنتخب بولندا. أيوب الكعبي: سجل 40 هدفا مع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب المغرب. جوناثان ديفيد: سجل 40 هدفا مع ليل الفرنسي ومنتخب كندا. الأورغواياني مارتين كاوتروتشيو: سجل 39 هدفا مع سبورتنغ كريستال البيروفي. البوسني ميلان سيكانيتش: سجل 39 هدفا مع إف كي لاكتاسي البوسني. كيليان مبابي: سجل 39 هدفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا.

قائمة الهدافين في العالم لكل عام منذ 2012 حتى 2023 مع الأندية والمنتخب:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): سجل 92 هدفا في عام 2012.

سجل 92 هدفا في عام 2012. البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): سجل 69 هدفا في عام 2013.

سجل 69 هدفا في عام 2013. البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): سجل 61 هدفا في عام 2014.

سجل 61 هدفا في عام 2014. البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): سجل 57 هدفا في عام 2015.

سجل 57 هدفا في عام 2015. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): سجل 59 هدفا في عام 2016.

سجل 59 هدفا في عام 2016. الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير): سجل 56 هدفا في عام 2017.

سجل 56 هدفا في عام 2017. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): سجل 51 هدفا في عام 2018.

سجل 51 هدفا في عام 2018. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): سجل 55 هدفا في عام 2019.

سجل 55 هدفا في عام 2019. البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ): سجل 47 هدفا في عام 2020.

سجل 47 هدفا في عام 2020. البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ): سجل 69 هدفا في عام 2021.

سجل 69 هدفا في عام 2021. الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): سجل 56 هدفا في عام 2022.

سجل 56 هدفا في عام 2022. البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): سجل 54 هدفا في عام 2023.