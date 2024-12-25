جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي لكرة القدم

يتصدر عصام الصبحي مهاجم منتخب عمان جدول ترتيب لائحة الهدافين في كأس الخليجي العربي لكرة القدم "خليجي 26" برصيد 3 أهداف بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية من المسابقة الخليجية.

وكان الصبحي أنقذ بلاده من الخسارة أمام الكويت في المباراة الإفتتاحية بتسجيله هدف التعادل 1-1، ثم سجل ثنائية فوز منتخب بلاده على قطر 2-1.

ويتفوق المهاجم العماني في قائمة الهدافين على ملاحقيه السعودي مصعب الجوير والبحريني علي مدن برصيد هدفين لكل منهما.

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في خليجي 26 بعد نهاية الجولة الثانية 23 هدفا، وسجلت أكبر حصيلة تهديفية (5 أهداف) في مباراتي السعودية ضد البحرين (2-3) والسعودية ضد اليمن (3-2).

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهتي الكويت ضد عمان والإمارات أمام قطر في المجموعة الأولى.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي "خليجي 26"

عصام الصبحي- عمان: 3 أهداف

مصعب الجوير- السعودية: هدفان

علي مدن- البحرين: هدفان

مهدي الحميدان- البحرين:هدف واحد

صالح الشهري- السعودية: هدف واحد

كايو كانيدو- الإمارات: هدف واحد

أيمن حسين- العراق:هدف واحد

يوسف ناصر -الكويت: هدف واحد

محمد كنو- السعودية: هدف واحد

المعز علي- قطر: هدف واحد

هارون الزبيدي -اليمن: هدف واحد

محمد دحام -الكويت: هدف واحد

عبدالله الحمدان- السعودية: هدف واحد

مهدي عبد الجبار-البحرين: هدف واحد

يحيى الغساني-الإمارات: هدف واحد

أكرم عفيف- قطر: هدف واحد

عبدالمجيد صبارة-اليمن: هدف واحد

محمد مرهون-البحرين: هدف واحد

معاذ الأصيمع-الكويت: هدف واحد