جدول ترتيب المنتخبات في "خليجي 26"

انتهت الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" لكرة القدم المقامة حاليا في الكويت وتستمر حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وباتت البحرين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على العراق 2-0 الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أنعشت السعودية آمالها بعد أن قلبت الطاولة على اليمن لتخرج فائزة 3-2 في المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت الثلاثاء فازت الكويت على الإمارات 2-1، وحقق المنتخب العُماني فوزا ثمينا على نظيره القطري 2-1 على ملعب جابر المبارك.

وتلتقي السعودية والعراق السبت في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية، علما بأن التعادل يصب في صالح السعودية.

وستلعب الكويت مع قطر في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، في حين تلتقي عُمان مع الإمارات.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعتين الأولى والثانية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26":

المجموعة الأولى:

عُمان (4 نقاط) الكويت (4 نقاط) الإمارات (نقطة واحدة) قطر (نقطة واحدة)

المجموعة الثانية:

البحرين (6 نقاط) العراق (3 نقاط) السعودية (3 نقاط) اليمن (بلا نقاط).