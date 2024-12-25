اللاعبون الأعلى أجرا في ليفربول الإنجليزي موسم 2024-2025

يحتل المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد قائمة أعلى الرواتب في نادي ليفربول الإنجليزي في موسم 2024-2025، حسب ما نشره موقع "سبورتون" الفرنسي.

وبلغ إجمالي الرواتب في ليفربول 445 مليون يورو، وفقا لأحدث البيانات المعروفة في نهاية السنة المالية 2023، ليحتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بحوالي 500 مليون يورو، ومانشستر يونايتد الثالث بـ400 مليون يورو.

ويبتعد ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثالث و6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وتاليا رواتب لاعبي ليفربول هذا الموسم 2024-2025:

المصري محمد صلاح: 21.6 مليون يورو. الهولندي فيرجيل فان ديك: 13.6 مليون يورو. الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد: 11.1 مليون يورو. الأسكتلندي أندرو روبرتسون: 10 ملايين يورو. البرازيلي أليسون: 9.3 ملايين يورو. الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر: 9.3 ملايين يورو. الهولندي رايان جرافنبيرش: 9.3 ملايين يورو. الإيطالي فيديريكو كييزا: 9.3 ملايين يورو. الأوروغوياني داروين نونيز: يورو 8.7 ملايين. البرتغالي ديوغو جوتا: 8.7 ملايين يورو. المجري دومينيك سوبوسلاي: 7.4 ملايين يورو. الهولندي كودي جاكبو: 7.4 ملايين يورو. الإنجليزي جو غوميز: 5.3 ملايين. اليوناني كوستاس تسيميكاس: 4.6 ملايين يورو. الفرنسي إبراهيما كوناتي: 4.3 ملايين يورو. الكولومبي لويس دياز: 4.3 ملايين يورو. الياباني واتارو إيندو: 3.1 ملايين يورو. الإنجليزي هارفي إليوت: 2.5 مليون يورو. الإنجليزي جاريل كوانساه: 900 ألف يورو. الإنجليزي كورتيس جونز: 900 ألف يورو. الأيرلندي كيفين كيليهير: 600 ألف يورو. الإنجليزي كونور برادلي: 600 ألف يورو. التشيكي فيتيسلاف جاروس: 400 ألف يورو.