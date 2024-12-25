الاتحاد الإماراتي يحتج على الأخطاء التحكيمية في خليجي 26

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء، بيانا يحتج فيه على الأداء التحكيمي خلال خسارة المنتخب الأول أمام الكويت 2-1 في كأس الخليج (خليجي 26).

وسجل محمد دحام ومعاذ العنزي هدفين، ليقودا المنتخب الكويتي لتحقيق الفوز على الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات بخليجي 26 أمس الثلاثاء.

وتجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة وهو عدد نقاط منتخب قطر، في حين رفعت الكويت، مستضيفة البطولة، رصيدها إلى 4 نقاط لتتساوى مع عُمان في صدارة المجموعة الأولى.

وأعرب الاتحاد الإماراتي، في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، عن "استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة"، مشيرا إلى أن تلك الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة.

وأضاف البيان "الكارت الأصفر الثاني (حالة الطرد) الذي حصل عليه اللاعب كوامي (إثر تدخله على العنزي) غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح.

"تدخلات تقنية حكم الفيديو المساعد لم تكن صحيحة وافتقدت الإنصاف".

اتحاد الإمارات لكرة القدم يُعّبر عن استيائه الشديد من أخطاء التحكيم .. pic.twitter.com/KdhT4XXHfL — UAEFA (@uaefa_ae) December 25, 2024

وطالب الاتحاد الإماراتي الاتحاد الخليجي للعبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة والمنتخبات المشاركة فيها من الأخطاء التحكيمية.

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وأكد الاتحاد الإماراتي أن تكرار مثل تلك الأخطاء في مبارياته سيؤثر سلبا على سمعة البطولة، مشددا على ضرورة اختيار حكّام مؤهلين لإدارة البطولة.

وتستعد الإمارات، الفائزة باللقب مرتين، لمواجهة عُمان بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.