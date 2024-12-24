حفيد موسوليني يسجل هدفا والجماهير تحتفل بالتحية الفاشية

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا حادثة أثارت جدلا واسعا في البلاد كان بطلها حفيد الزعيم الفاشي بينيتو موسيليني.

وسجل المدافع الشاب رومانو فلورياني موسيليني هدف الفوز لفريقه يوفي ستابيا (1-0) في مرمى تشيزينا ضمن الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي، واحتفل مع جماهير الفريق التي ردت بطريقة أثارت الجدل.

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فبعد الهدف هتف المذيع الداخلي لملعب روميو مينتي معقل يوفي ستابيا باسم رومانو مرارا وتكرارا لترد الجماهير بحماسة شديدة "موسيليني" كما أدى بعضهم التحية المرتبطة تاريخيا "بالفاشية".

Polémica en el fútbol italiano. Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano, marca su primer gol como profesional para que el Juve Stabia gane 1-0 al Cesena en Serie B… y la grada de su equipo reacciona así. El jugador de 21 años, cedido por la Lazio, explicó en… pic.twitter.com/G8Ey5vLXLF — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 22, 2024

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن هذه اللقطة حظيت باهتمام إعلامي كبير كون اللاعب هو حفيد الزعيم الفاشي موسيليني، كما كانت والدته أليساندرا موسيليني وهي سياسية سابقة حاضرة على المدرجات.

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وأسالت هذه اللقطة الكثير من الحبر حول استخدام الرموز والإيماءات المرتبطة بالفاشية في الأحداث الرياضية.

Ce dimanche, l’arrière-petit-fils du dictateur italien Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, a inscrit le premier but de sa carrière en Serie B, la deuxième division italienne. Et le public a célébré avec des saluts fascistes. https://t.co/iJpBcU2rIl pic.twitter.com/5xK6L279KY — Le Figaro (@Le_Figaro) December 23, 2024

وأكد رومانو البالغ من العمر 21 عاما في وقت سابق أنه يفضل مناداته باسم رومانو موسوليني وليس رومانو فلورياني (اسم والده ماورو فلورياني)، وفق الصحيفة ذاتها.

كما أبدى اللاعب رغبته في تقييمه والتعامل معه بناء على أدائه ومستواه في كرة القدم، بعيدا عن اسم عائلته والأمور السياسية الأخرى.

Romano Floriani Mussolini ha scelto il cognome della madre.

Una vittoria per Boldrini! pic.twitter.com/bRuXv8dkVx — Diego M (@laltrodiego) December 23, 2024

لكن موقع "wantedinrome" الإيطالي يرى أنه مع تقدّم موسيليني في مسيرته الكروية فإن التركيز على اسمه وردود فعل الجماهير معه سيصعّب كثيرا من تحديد هوية اللاعب "كرياضي مستقل عن إرثه التاريخي".

وانتقل اللاعب إلى صفوف يوفي ستابيا قبل انطلاق الموسم الحالي 2024-2025 قادما من لاتسيو على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى "النسور" الصيف القادم.

وخاض موسيليني مع فريقه الحالي 19 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا هو الأول في مسيرته الاحترافية، وقدم لزملائه تمريرتين حاسمتين.