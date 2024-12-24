موعد مباراة الكويت ضد الإمارات في خليجي 26 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مواجهة الكويت ضد الإمارات في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) والقنوات الناقلة.

ويسعى "الأزرق" الكويتي و"الأبيض" الإماراتي للانتصار عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء على ملعب "جابر الأحمد" الدولي.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والكويت، والتاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الرابعة العراقية سبورت

الشارقة الرياضية HD

عمان الرياضية HD

الكويت الرياضية HD

البحرين الرياضية HD

قنوات الكأس الرياضية

واكتفى المنتخب الكويتي -صاحب الأرض والجمهور- بنقطة أمام نظيره العماني في مباراة الافتتاح على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ويسعى المنتخب "الأزرق" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام نظيره الإماراتي لتحقيق فوز يجنبه الدخول في حسابات معقدة قبل مباراة الجولة الثالثة أمام قطر، يوم الجمعة المقبل.

ويعتمد خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب الكويت بقوة على الظهيرين فهد الهاجري ومشاري غنام إضافة إلى رأس الحربة يوسف ناصر صاحب هدف افتتاح البطولة، وكذلك محمد دحام المتميز في تنفيذ الكرات الثابتة.

وبالطموح نفسه، يخوض منتخب الإمارات -بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو- المباراة ساعيا لتحقيق أول فوز، ومعتمدا على نجومه يحيى نادر وخليفة الحمادي ويحيى الغساني إضافة إلى برونو وفابيو ليما وكوامي أوتون وماركوس ميلوني، إضافة إلى حارس المرمى خالد عيسى.