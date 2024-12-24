خليجي 26.. الانتصار مطلب مشترك لمنتخبات المجموعة الأولى

يبحث المنتخب القطري ونظيره العماني عن الانتصار عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب "جابر المبارك"، والأمر ذاته بالنسبة إلى منتخبي الإمارات والكويت المضيفة عندما يتواجهان على ملعب "جابر الأحمد" الدولي الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم.

وتتساوى المنتخبات الأربعة بالرصيد ذاته من النقاط والأهداف بعدما تعادلت قطر مع الإمارات، والكويت مع عمان بالنتيجة نفسها (1-1) في الجولة الأولى السبت الماضي، وبالتالي ستكون النقاط الثلاث في الجولة الثانية بغاية الأهمية، على اعتبار أنها ستجعل صاحبها يضع قدما في نصف النهائي، فيما سيجد الخاسر نفسه أمام مهمة صعبة في الجولة الأخيرة.

🇴🇲 عصام الصبحي – يوسف ناصر 🇰🇼 🇶🇦 أكرم عفيف – يحيى الغساني 🇦🇪 أصحاب أهداف اليوم الأول في #خليجي_زين26 ✅⚽️ pic.twitter.com/sKjD3VDdJg — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 21, 2024

العنابي والعُماني

وقال المدرب الإسباني لقطر لويس غارسيا "ظهرنا بشكل مثالي في المباراة الأولى أمام المنتخب الإماراتي القوي، وقدم اللاعبون مستوى جيدا وأظهروا نضجا تكتيكيا كبيرا في التعامل مع التفاصيل".

وأضاف "المواجهة المقبلة مختلفة تماما، وسنبني على المكتسبات التي تحققت، خصوصا بالنسبة للاعبين الشباب الذين كانوا في الموعد، وسنسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن بحثا عن الفوز".

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ويعتمد مدرب "العنابي" على الثنائي عفيف والمعز علي، إلى جانب توليفة شابة في ظل غياب لاعبين أمثال خوخي بوعلام وإدميلسون جونيور وعبد الكريم حسن وعبد العزيز حاتم الذين استبعدهم المدرب غارسيا الذي خلف مواطنه "تيتين" ماركيس لوبيس منذ 11 ديسمبر الجاري.

من جهته، كان المنتخب العماني قريبا من قلب التأخر إلى فوز على صاحب الأرض، مكتفيا بالتعادل بعد شوط ثان شهد الكثير من الأفضلية للاعبي المدرب رشد جابر.

وقال جابر "كنا نبحث عن الانتصار، ولعبنا من أجل النقاط الثلاث، وكنا قريبين من تحقيق هدفنا، لكن مباريات الافتتاح دائما لها خصوصيتها وإرهاصاتها".

ويعول المنتخب العماني على مجموعة مميزة من اللاعبين على غرار جميل اليحمدي وحارس السعدي وعصام الصبحي.

هدف يوسف ناصر يفوز بلقطة زين لمباراة الكويت وعمان 👌#خليجي_زين26 | @ZainKuwait pic.twitter.com/aNZLjGui3U — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 21, 2024

الإمارات وسكة الانتصارات

وفي المباراة الثانية، تبحث الإمارات عن الفوز الأول في البطولة الخليجية بعد سلسلة من 4 مباريات لم تعرف فيها طعم الانتصار.

وودع "الأبيض" النسخة الماضية في العراق من دور المجموعات بـ3 هزائم، وتعادل مع قطر 1-1 في بداية مشواره بالنسخة الحالية، رافعا سلسلته إلى 4 مباريات من دون فوز.

وقدمت الإمارات عرضا جيدا أمام قطر رغم التعادل وكانت الأكثر فرصا وهيمنة على المجريات دون أن تترجم ذلك إلى فوز يعطيها الأفضلية في المجموعة الأولى التي تعد أحد المرشحين للظفر بإحدى بطاقتيها المؤهلة إلى نصف النهائي.

بكل إتقان 👌 يحيى الغساني بكل إبداع سجل أول أهداف الأبيض في #خليجي_زين26 بهذه الطريقة 🔝 pic.twitter.com/MkPid3SPfu — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 22, 2024

وقال مدربها البرتغالي باولو بينتو بعد مباراة قطر: "كنا قريبين من الفوز، وفرصنا كانت الأوفر والأخطر ولم نستغلها، وهدف قطر جاء من خطأ دفاعي تنظيمي نتج عنه ركلة الجزاء، وبصراحة أنا سعيد بالأداء ولكن على مستوى النتيجة كنا نستحق الفوز، وفي النهاية حصلنا على نقطة واحدة حالنا حال كل فرق المجموعة".

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وأضاف "علينا أن نستعد للمباراة القادمة (أمام الكويت) بالتحضير والاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في المباراة الأولى".

ورأى الجناح يحيى الغساني الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الماضية "أمام الكويت سنبذل كل جهدنا للتعويض وتحقيق الفوز، والمنافسة بقوة على اللقب الخليجي".

وسجل لاعب "شباب الأهلي" هدف التعادل أمام قطر بعدما راوغ مدافعين ثم سدد في شباك حارس المرمى مشعل برشم، كما كان الأكثر صناعة للفرص مستغلا سرعته ومهارته الفنية.