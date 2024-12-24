موعد مباراة قطر ضد عُمان في خليجي 26 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مواجهة قطر ضد عُمان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

ويبحث المنتخب القطري ونظيره العماني عن الانتصار عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء على ملعب "جابر المبارك".

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة و25 دقيقة (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة و25 دقيقة (18:25) بتوقيت العاصمة العمانية مسقط.

الأحمر العماني يواجه العنابي على ستاد جابر المبارك 🏟️ ما توقعاتكم لنتيجة المباراة؟ 🤔#خليجي_زين26 pic.twitter.com/2jySb0H7aI — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 24, 2024

القنوات الناقلة للمباراة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الشارقة الرياضية HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية HD 1

SSC NEWS HD

عمان الرياضية HD

الكأس 1

الكأس 2

وتتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى بالرصيد ذاته من النقاط والأهداف بعدما تعادلت قطر مع الإمارات، والكويت مع عمان بالنتيجة نفسها (1-1) في الجولة الأولى السبت الماضي، وبالتالي ستكون النقاط الثلاث في الجولة الثانية بغاية الأهمية، على اعتبار أنها ستجعل صاحبها يضع قدما في نصف النهائي، في حين سيجد الخاسر نفسه أمام مهمة صعبة في الجولة الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني لقطر لويس غارسيا "ظهرنا بشكل مثالي في المباراة الأولى أمام المنتخب الإماراتي القوي، وقدم اللاعبون مستوى جيدا وأظهروا نضجا تكتيكيا كبيرا في التعامل مع التفاصيل".

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وأضح غارسيا أن "الوعد الوحيد الذي يمكن تقديمه هو أننا سنلعب بقوة، ونحاول الظهور بأفضل شكل مطلوب، حتى نحقق النتائج المرجوة والوصول للهدف المنشود".

وأضاف "المواجهة المقبلة مختلفة تماما، وسنبني على المكتسبات التي تحققت، خصوصا بالنسبة للاعبين الشباب الذين كانوا في الموعد، وسنسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن بحثا عن الفوز".

في المقابل، كان المنتخب العماني قريبا من قلب التأخر إلى فوز على صاحب الأرض، مكتفيا بالتعادل بعد شوط ثان شهد الكثير من الأفضلية للاعبي المدرب رشيد جابر.

وقال جابر "كنا نبحث عن الانتصار، ولعبنا من أجل النقاط الثلاث، وكنا قريبين من تحقيق هدفنا، لكن مباريات الافتتاح دائما لها خصوصيتها وإرهاصاتها".