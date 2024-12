حقيقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

مع قرب فتح نافذة الانتقالات الشتوية تزايد الحديث في بعض وسائل الإعلام عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إنتر ميامي الأميركي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويعاني السيتي من تراجع كبير على صعيد النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يقبع بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي، وخسر 9 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات، مقابل فوز يتيم.

في المقابل يشهد الدوري الأميركي فترة توقف تستمر حتى نهاية فبراير/شباط 2025، وهو ما زاد من التكهنات باحتمال إتمام صفقة الإعارة لمدة 6 أشهر.

ورغم ذلك لم تبرز تقارير مؤكدة بشأن الصفقة التي ستكون مدوية إذا تمت، لكن بعض المواقع الرياضية العالمية الشهيرة تداولت الخبر، على غرار "سبورتس كيدا".

🚨 BREAKING NEWS: Pep Guardiola is trying to bring Lionel Messi to Manchester City on loan for 6 months to solve Man City's midfield woes 😱💥

David Beckham asked Messi to take this decision !! 🥶

Do you think Messi will agree??#ManCity #LeoMessi #Transfers pic.twitter.com/oyLphXxJUe

— Aabid (@theabuabid) December 22, 2024