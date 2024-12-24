حقيقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

مع قرب فتح نافذة الانتقالات الشتوية تزايد الحديث في بعض وسائل الإعلام عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إنتر ميامي الأميركي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويعاني السيتي من تراجع كبير على صعيد النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يقبع بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي، وخسر 9 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات، مقابل فوز يتيم.

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في المقابل يشهد الدوري الأميركي فترة توقف تستمر حتى نهاية فبراير/شباط 2025، وهو ما زاد من التكهنات باحتمال إتمام صفقة الإعارة لمدة 6 أشهر.

ورغم ذلك لم تبرز تقارير مؤكدة بشأن الصفقة التي ستكون مدوية إذا تمت، لكن بعض المواقع الرياضية العالمية الشهيرة تداولت الخبر، على غرار "سبورتس كيدا".

🚨 BREAKING NEWS: Pep Guardiola is trying to bring Lionel Messi to Manchester City on loan for 6 months to solve Man City's midfield woes 😱💥 David Beckham asked Messi to take this decision !! 🥶 Do you think Messi will agree??#ManCity #LeoMessi #Transfers pic.twitter.com/oyLphXxJUe — Aabid (@theabuabid) December 22, 2024

وأوضح الأخير أنه "رغم أن خط الوسط يمثل نقطة ضعف ملحوظة، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي مهتم بالتعاقد مع ليونيل ميسي في يناير/كانون الثاني لتغيير واقع فريقه".

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وأضاف "استمتع الثنائي بنجاح كبير خلال فترة وجودهما في برشلونة بين عامي 2008 و2012، إذ فازا بـ14 لقبا، منها 3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبان في دوري أبطال أوروبا".

وأشار إلى أن الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، لن يمانع هذه الصفقة إذا وصل عرض رسمي لاستعارة ميسي.

وتألق ميسي البالغ من العمر (37 عاما) خلال الموسم الماضي مع إنتر ميامي، حيث سجل 23 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 25 مباراة، كما اختير كأفضل لاعب في الموسم العادي للدوري الأميركي بعد أن قاد فريقه للتتويج بدرع المشجعين لعام 2024.

ميسي والسيتي.. ارتباط قديم

ولا يعد ارتباط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي جديدا، إذ لطالما سعى النادي الإنجليزي لجلب النجم الأرجنتيني إلى صفوفه منذ أن كان يدافع عن ألوان فريقه الأسبق برشلونة الإسباني.

وفي عام 2023، كشف كتاب جديد أن ميسي عرض على غوارديولا التوقيع لمانشستر سيتي في أغسطس/آب 2020، عندما اندلعت الأزمة بين الأرجنتيني ومجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إثر الخسارة أمام بايرن بدوري الأبطال.

وكشف الصحفي الرياضي الإسباني مارتي بيرارناو ذلك في كتابه "حفظ الله بيب" الذي تحدث فيه عن السنوات السبع التي قضاها بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وأوضح المؤلف أنه في أغسطس/آب 2020، أثارت رسالة "واتساب" من سيرجيو أغويرو انتباه العديد من الأشخاص داخل مانشستر سيتي، عندما قال "احترسوا، يمكن أن يحدث شيئا، سألني ليو ميسي عن المدة التي سيقضيها غوارديولا مع الفريق".

وأرسل ميسي رسالة إلى غوارديولا، الذي كان في طريقه إلى مانشستر بعد الهزيمة أمام ليون في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، خلال الجولة النهائية التي أقيمت في لشبونة التي خسر فيها برشلونة بطريقة مؤلمة أمام بايرن ميونخ 8-2، قبل خروج مانشستر سيتي بأيام قليلة.

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وأوضح النجم الأرجنتيني في رسالته أنه يتألم من النتيجة المذلة، وأنه اتخذ قرار الرحيل، ويريد أن يعرف ما إذا كان بإمكانه مقابلة مدربه السابق مرة أخرى.

ويوضح مارتي بيرارناو أن اللقاء تم في اليوم التالي في منزل غوارديولا في برشلونة، وهو الثاني منذ رحيل المدرب عن برشلونة في 2012، وذلك عندما عبر الأرجنتيني عن رغبته في اللعب تحت قيادته مرة أخرى. يقول ليو "سيدي، أريد فقط أن أحطم الأمر".

لكن ميسي انتقل في نهاية الأمر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع برشلونة، وأمضى في صفوفه موسمين.

وغادر بعد ذلك -وتحديدا عام 2023- أوروبا ليبدأ رحلته في إنتر ميامي، ليعود الحديث الآن عن إمكانية عودته إلى القارة العجوز مجددا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة مدربه المفضل غوارديولا.