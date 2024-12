هل يتجه صلاح بخُطا ثابتة نحو الكرة الذهبية؟

يقدم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مستوى مبهرا مع "الريدز" منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي 2024-2025، حيث خطف الأضواء من الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما في العالم ككل.

وقبل وصول الموسم الكروي إلى منتصفه سجل صلاح 18 هدفا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بجميع البطولات (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة).

وبالنظر إلى هذه الأرقام الرائعة بدأت وسائل الإعلام تطرح تساؤلات حول ما إذا كان صلاح يسير بخُطا ثابتة نحو حصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ورغم أنه من المبكر الحديث عن هذه المسألة أو مناقشتها، لكن ما يفعله صلاح (32 عاما) حاليا وما يسجله من أرقام قياسية وتاريخية مع ليفربول جدير بالاهتمام، خاصة أنه استبعد بشكل صادم عن ترشيحات جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

A reminder that Mo Salah was NOT included in the nominations for FIFA's The Best Men's Attacker 2024 Award 🤯 pic.twitter.com/hFYa3NTxrU

