هل يتجه صلاح بخُطا ثابتة نحو الكرة الذهبية؟

يقدم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مستوى مبهرا مع "الريدز" منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي 2024-2025، حيث خطف الأضواء من الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما في العالم ككل.

وقبل وصول الموسم الكروي إلى منتصفه سجل صلاح 18 هدفا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بجميع البطولات (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة).

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وبالنظر إلى هذه الأرقام الرائعة بدأت وسائل الإعلام تطرح تساؤلات حول ما إذا كان صلاح يسير بخُطا ثابتة نحو حصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ورغم أنه من المبكر الحديث عن هذه المسألة أو مناقشتها، لكن ما يفعله صلاح (32 عاما) حاليا وما يسجله من أرقام قياسية وتاريخية مع ليفربول جدير بالاهتمام، خاصة أنه استبعد بشكل صادم عن ترشيحات جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

A reminder that Mo Salah was NOT included in the nominations for FIFA's The Best Men's Attacker 2024 Award 🤯 pic.twitter.com/hFYa3NTxrU — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 23, 2024

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وبلغت مساهمات صلاح التهديفية هذا الموسم بالمجمل 33 هدفا (تسجيلا وصناعة) بمعدل 1.37 هدف في المباراة الواحدة.

وحتى هذه اللحظة سجل صلاح أو صنع هدفا على الأقل في جميع المباريات التي خاضها ليفربول في البريميرليغ خلال الشهر الحالي، ويتبقى له مباراتان في حال كرر الأمر فيهما فإنه سيكون أمام إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة (تسجيل أو صناعة هدف في كل مباراة بالدوري الإنجليزي خلال شهر واحد).

مساهمات صلاح مع ليفربول في شهر ديسمبر 2024 بالدوري الإنجليزي:

سجل هدفا وصنع آخر أمام مانشستر سيتي (الأول من ديسمبر).

سجل هدفين وصنع ثالثا أمام نيوكاسل يونايتد (الرابع من ديسمبر).

صنع هدفا أمام فولهام (14 ديسمبر).

سجل هدفين وصنع مثلهما أمام توتنهام هوتسبير (22 ديسمبر).

ويتبقى أمام صلاح مباراتان قبل نهاية هذا الشهر ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد يومي 27 و29 ديسمبر/كانون الأول على التوالي.

وبعد تألقه أمام توتنهام هوتسبير تحديدا أشاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر إنستغرام بما يقدمه النجم المصري، وكتب "موسم لا يُصدق لصلاح"، ليعلّق أحد المتابعين "حان الوقت كي يفوز بالكرة الذهبية".

في هذه الأثناء اقتحم صلاح قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليغ، إذ يتشارك المركز العاشر مع ديفيد بيكهام النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وفي رصيد كل منهما 80 تمريرة حاسمة.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف قبل انتصاف الموسم الكروي.

ويستقر صلاح حاليا في المركز الرابع بقائمة هدافي ليفربول التاريخيين في كل البطولات برصيد 229 هدفا، علما بأن الأول إيان راش سجل 346 هدفا.

وينفرد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن النرويجي إيرلنغ هالاند و4 عن الإنجليزي كول بالمر نجم تشلسي.

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ووصل صلاح إلى هدفه رقم 172 في البريميرليغ احتل بها المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، ويحتاج إلى 13 هدفا من أجل القفز إلى المركز الخامس وإزاحة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يملك 184 هدفا.

ومع بقاء 21 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي وعدد من المواجهات في البطولات الأخرى (دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة) بإمكان صلاح تعزيز أرقامه الحالية، وكتابة سطور إضافية في تاريخه الكروي، مما يعزّز حظوظه أكثر في إمكانية حصد الكرة الذهبية.