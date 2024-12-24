موعد مباراة السعودية ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب السعودي إلى إنعاش آماله وتفادي خروج مبكر عندما يلاقي اليمن في منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).

ويعيش الأخضر فترة مضطربة فيما يتعلق بالأداء والنتائج، آخرها خسارته أمام البحرين 2-3 في الجولة الأولى، وبالتالي سيطمح إلى تصحيح مساره وإنعاش آماله قبل القمة الساخنة أمام العراق في الجولة الثالثة الأخيرة.

ويتسلّح المنتخب السعودي بالتاريخ في مواجهة اليمن، إذ لم يسبق أن خسر أمامه، حيث تعادلا مرة واحدة فقط، وكانت 2-2 في عام 2019 خلال تصفيات كأس العالم 2022، كما كسب كافة مواجهاتهما السبع في كأس الخليج، وجميعها في دور المجموعات، وهو المنتخب الأكثر فوزا على اليمن في المسابقة الخليجية.

موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب جابر المبارك، وتنطلق المباراة الساعة الخامسة و25 دقيقة (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة واليمن، والسادسة و25 دقيقة (18:25) بتوقيت أبو ظبي.

والبث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الشارقة الرياضية HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية HD 1

SSC NEWS HD

عمان الرياضية HD

الكأس 1

الكأس 2

ويُعد رونار أكثر مدرب أجنبي تعرض للهزيمة رفقة السعودي، وثاني مدرب خلف ناصر الجوهر، بواقع 13 مباراة، لكنه في المقابل، أكثر مدرب أجنبي حقق انتصارات بواقع 20 انتصارا.

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ويعتبر المنتخب اليمني ثاني أكثر فريق زار الأخضر شباكه بإجمالي 56 هدفا، كما أنه ثاني أكثر منتخب فاز عليه إلى جانب البحرين بمجموع 19 مباراة.