موعد مباراة البحرين ضد العراق في خليجي 26 والقنوات الناقلة

يبحث المنتخبان البحريني والعراقي عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" في الكويت وقطع شوط كبير نحو نصف النهائي إن لم يكن حجز أولى بطاقاته.

يلتقي المنتخبان على ملعب جابر الأحمد الدولي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب البحريني الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن العراق الثاني.

واستهل المنتخب البحريني مشواره بفوز ثمين على السعودية 3-2، في حين حقق العراق حامل لقب النسخة الماضية فوزا صعبا على اليمن 1-0.

موعد مباراة البحرين والعراق والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأربعاء على ملعب جابر الأحمد الدولي وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والكويت، والتاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

والبث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الرابعة العراقية سبورت

الشارقة الرياضية HD

عمان الرياضية HD

الكويت الرياضية HD

البحرين الرياضية HD

قنوات الكأس الرياضية

والتقى المنتخبان 11 مرة في كأس الخليج، وكان التفوق فيها للعراق بفوزه في 6 مواجهات مقابل خسارتين و3 تعادلات.

وسيكون الفوز مطلب المنتخبين لقطع شوط كبير نحو نصف النهائي إن لم يكن حجز أولى بطاقات التأهل بالنظر إلى نتيجة مواجهة السعودية واليمن، فيما التعادل سيؤجل الحسم والانتظار إلى الجولة الثالثة الأخيرة من أجل تحديد المصير.