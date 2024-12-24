غوارديولا يدافع عن هالاند.. أزمة السيتي مسؤولية الجميع

أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثاء، أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ليس المسؤول الوحيد عن الانهيار الدراماتيكي الذي يتعرض له حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ويعيش سيتي المتوج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، أسوأ فتراته. خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا 1-2 السبت في الدوري، كانت التاسعة في آخر 12 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وفشل هالاند هداف الدوري في الموسم الماضي بـ27 هدفا، بالتسجيل في 5 من المباريات الست الأخيرة.

وقال المهاجم الدولي لقناة "تي إن تي سبورتس" بعد الخسارة أمام فيلا "أنا أنظر إلى نفسي أولا. لم أسجل من الفرص التي أتيحت لي. يجب أن أقدّم مستوى أفضل، لم أكن جيدا بما يكفي".

"اللوم يقع على الجميع"

لكن غوارديولا دافع عن هالاند الذي سجل 108 أهداف منذ انضمامه إلى النادي عام 2022، قائلا "سنكون أسوأ من دونه.. يحتاج إلى أن تصل إليه كرات أفضل في الأماكن الصحيحة".

وتابع قبل مواجهة إيفرتون الخميس على ملعب الاتحاد في افتتاح المرحلة الـ16 "الأمر يتعلق بنا وليس بلاعب واحد. حين كنا في السابق نسجل الأهداف وكان إيرلينغ بأفضل أحواله ويساعدنا، كان ذلك بسبب الفريق".

وأضاف "وحين يكون لديك مشكلات في الدفاع، في الوسط، فإن اللوم يقع على الجميع. إنه فريق، الأمر لا يتعلق بلاعب واحد".

واعتبر مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق أن هالاند "مهم جدا بالنسبة لنا، وسيكون مهما جدا لنا. (علينا أن) نحاول القيام بالأمور بشكل أفضل، أن نستخدمه بشكل أفضل".

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وشرح أن نتائج سيتي الأخيرة ليست بسبب أن "الفريق لا يركض، لا يقاتل، (أو بسبب) هذا اللاعب أو هذا المدرب. (المشكلة) بالكثير من التفاصيل الصغيرة أو الكبيرة التي تسبب في ألا نكون جيدين كما كنا. لكن لدينا فرصة جديدة في البوكسينغ داي".

ويحتل سيتي المركز السابع بـ27 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة والذي كان تعادل مع إيفرتون سلبيا في المرحلة الماضية.