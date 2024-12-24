بشار عبد الله نجم الكويت السابق: أتمنى فوز الأزرق بلقب خليجي 26

تمنى بشار عبد الله -نجم الكرة الكويتية السابق ومدير الهيئة العامة للرياضة في الكويت- فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 26" لكرة القدم.

وتستضيف الكويت البطولة الخليجية بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال عبد الله، في تصريحات للجزيرة نت، "أتمنى فوز الأزرق باللقب رغم صعوبة المهمة".

وحول تقييمه لتنظيم البطولة، أكد بشار عبد الله -مدير الهيئة العامة للرياضة في الكويت- أنه ليس في موقع يسمح له بتقييم تنظيم بلاده لكأس الخليج.

وقال بشار عبد الله "من منصبي هذا أعتقد أن تقييمي ليس موضوعيا.. بالعكس أنا أنتظر تقييم الناس. أنا عملت بشكل يومي ومتواصل وعميق".

كما اعتبر نجم فريق السالمية السابق أن التقييم الفني للبطولة سابق لأوانه، لكنه لم يخفِ استمتاعه بمباراة السعودية والبحرين في الجولة الأولى، وقال "كانت من أفضل المباريات في السنوات الأخيرة بمنافسات كأس الخليج".

وتابع الدولي الكويتي السابق (132 مباراة و57 هدفا) "منتخبات المجموعة الأولى حرصت على عدم تعرضها للخسارة أكثر من حرصها على الفوز. أعتقد أن الجولة الثانية ستكون أقل تحفظا لأن الفوز لأي فريق سيمكنه من وضع قدم في الدور المقبل".

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وتلعب الكويت المستضيفة في المجموعة الأولى إلى جانب عمان وقطر والإمارات، وتعادل الأزرق الكويتي في مباراته الافتتاحية مع عمان بنتيجة 1-1.