الفئران تغزو "أولدترافورد" معقل مانشستر يونايتد

لا تقتصر معاناة مانشستر يونايتد على تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، فقد طفت على السطح مؤخرا أزمة جديدة من شأنها أن تزعزع صورة النادي الإنجليزي العريق.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مرافق ملعب أولد ترافورد "مسرح الأحلام" بات مرتعا للفئران والقوارض، حيث اكتشف مفتشو النظافة فضلات هذه الكائنات في أماكن مختلفة.

وأوضحت أن المفتشين عثروا على أدلة على نشاط للفئران في أماكن عديدة على الأرض، وفي كشك يبيع الطعام للمشجعين في قاعة الاستقبال.

🚨🫣 Manchester United have been hit by a mice infestation at Old Trafford… Droppings were discovered in ground level corporate suites and a kiosk that sells food to fans on a concourse on a recent visit by hygiene inspectors. [@MikeKeegan_DM]#MUFC pic.twitter.com/4xsnnp3Y6C — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) December 23, 2024

وعليه خفّض مفتشو النظافة تصنيف الطعام المقدّم في مانشستر يونايتد من 4 نجوم إلى نجمتين وفي الوقت نفسه، أمروا باتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة هذه الأزمة.

وقال متحدث باسم بلدية المدينة "بعد زيارة روتينية منح مسؤولو الصحة البيئية لنادي مانشستر يونايتد درجتين لتصنيف نظافة الطعام. نعمل الآن عن كثب مع النادي لضمان إجراء التحسينات اللازمة".

🚨 Manchester United have been hit by a mice infestation at Old Trafford. 🐁 Droppings were discovered on a recent visit by inspectors and the club were slapped with a two-star rating, way short of the maximum five. ✌️ 🗞️ @MikeKeegan_DM pic.twitter.com/pJYHGnEuup — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 24, 2024

وفي المجمل انخفض تصنيف النظافة في النادي إلى نجمتين وهو أقل بكثير من الحد الأقصى للتصنيف الذي نصت عليه رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وهو 5 نجوم.

ويعمل مسؤولو النادي مع المجلس المحلي لمدينة مانشستر الشركاء المتخصصين في مكافحة القوارض على اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى معالجة المشكلة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم النادي قوله "يطبّق مانشستر يونايتد نظاما قويا لمكافحة الآفات في جميع مرافق أولد ترافورد".

وأضاف "نُجري فحوصات أسبوعية متعددة في جميع مناطق تقديم الطعام، ويتم اتخاذ تدابير صارمة لضمان ارتفاع مستويات النظافة في أي مكان يتم فيه تخزين الطعام وإعداده وتقديمه، إذا حدثت أمور أخرى يتم اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة".

ليست المرة الأولى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعاني فيها مانشستر يونايتد من هذه الأزمة، ففي عام 2015 رُصد وجود بعض القوارض في مكاتب الموظفين، وكذلك في المدرجات الشمالية والجنوبية من ملعب أولد ترافورد.

وأرجعت الصحيفة سبب المشكلة إلى أن الملعب يقع بين قناة للصرف الصحي وخط سكة حديد، كما تتفاقم الأزمة في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تلجأ القوارض إلى المناطق الأكثر دفئا.

وبالإضافة إلى ذلك تجد القوارض كنزا ثمينا من خلال الكمية الهائلة من مخلّفات الطعام التي يتركها ما يقرب من 74 ألف متفرج يشاهدون المباريات من الملعب.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولي النظافة ومكافحة القوارض يزورون النادي 4 أو 5 مرات في الأسبوع، وفي الوقت نفسه يدرس السير جيم راتكليف وشركة إنيوس الشريكان في ملكية النادي إمكانية بناء ملعب جديد أو إجراء إصلاحات وتجديد للملعب الحالي.

وتُعد هذه الأزمة هي الأحدث التي تهدد سمعة الملعب التاريخي الذي تم بناؤه عام 1910، وتأتي بعد أيام من تسرب المياه من السقف خلال المؤتمر الصحفي للمدرب البرتغالي روبن أموريم، والذي تلا خسارة الفريق 0-3 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

Man Utd stadium leaking just like the defence pic.twitter.com/ZV3O8awSYL — Banter! (@Bantercliq) December 23, 2024

يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 22 نقطة بعد 17 جولة من انطلاق الموسم 2024-2025.