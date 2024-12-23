فرحة بحرينية وخيبة أمل سعودية بعد مباراة المنتخبين في "خليجي 26"

بدت الجماهير البحرينية منتشية بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب بلادها على السعودية 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج في نسختها الـ26 المقامة حاليا في دولة الكويت.

وأعرب أنصار المنتخب البحريني عن رضاهم التام على أداء فريقهم الوطني في المباراة الأولى بكأس الخليج، مؤكدين أن هذا الفوز سيكون محفزا له في المواعيد القادمة خاصة أمام العراق ضمن الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثانية.

على الجهة الأخرى، لم تُخف الجماهير السعودية خيبة أملها من خسارة منتخبها وحملت المسؤولية للجميع من جهاز فني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار ولاعبيه.

ورغم الخسارة لم يفقد أنصار "الأخضر" السعودي ثقتهم في قدرة منتخبهم على تجاوز هذه الهزيمة وتقديم أداء أفضل في المباراتين القادمتين ضد اليمن والعراق.

وتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق الذي فاز على اليمن في وقت سابق أمس بهدف دون رد.