أبرز 10 نجوم تنتهي عقودهم الصيف المقبل

مع اقتراب كل فترة انتقالات -سواء كانت صيفية أو شتوية- تنشط حركة الأندية الساعية إلى تعزيز صفوفها في كل الخطوط، لكن الأنظار تتركز أكثر على أولئك اللاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها.

وتفصلنا الآن أيام قليلة على فتح نافذة الانتقالات الشتوية لعام 2025، وفيها سيترقب عشاق كرة القدم مصير العديد من النجوم الذين ينشطون في الملاعب الأوروبية، وتنتهي عقودهم في نهاية موسم 2024-2025.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 انهيار برشلونة وتألق قُطبَيْ مدريد يخلط أوراق الليغا list 2 of 2 أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي end of list

ويعني ذلك أن هؤلاء النجوم سيكون بإمكانهم التفاوض والاتفاق مع أندية أخرى دون الرجوع إلى إدارة أنديتهم الحالية، والانتقال في صفقة انتقال حر في صيف 2025.

وتاليا قائمة تضم 10 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي:

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

يُعتبر ملف تجديد عقد أرنولد أحد التحديات الحقيقية لإدارة ليفربول حيث اشترط الحصول على نفس راتب زميله محمد صلاح من أجل التمديد وإلا سيرحل عن ملعب أنفيلد.

وفي الوقت نفسه يُعتبر أرنولد اللاعب المفضّل لتعزيز مركز الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، وهذا سبب إضافي من شأنه أن يعقّد المهمة على إدارة "الريدز".

الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ)

دخلت إدارة بايرن ميونخ في مفاوضات مع وكيل ساني من أجل تمديد عقده، ولكن براتب أقل من الذي يحصل عليه في العقد الحالي.

إعلان

لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن علما أن اسم اللاعب موجود بقوة على طاولة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

المصري محمد صلاح (ليفربول)

بحسب تقارير إنجليزية، فإن مسألة بقاء صلاح مع ليفربول قد حُسمت بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل النادي أو اللاعب.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت قبل أسبوعين تقريبا أن صلاح على وشك توقيع عقد جديد يبقيه مع ليفربول موسمين آخرين.

الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)

يبدو أن العلاقة بين إدارة بايرن ميونخ ووكيل الدولي الكندي ليست في أحسن أحوالها، وهذا قد يتسبب في إبطاء سير المفاوضات وربما فشلها.

ديفيز كان قد رفض مؤخرا تمديد عقده حتى صيف عام 2029 مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 13 مليون يورو، في وقت أبدى فيه ليفربول اهتماما حقيقيا بضم اللاعب.

الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

يرغب النادي الألماني في الاحتفاظ بواحد من أهم لاعبي خط الوسط في أوروبا، ولكن براتب أقل مما يحصل عليه الآن، وهو أمر يبدو صعبا من الناحية العملية.

تسير الرياح في صالح كيميتش القادر على فرض شروطه على بايرن ميونخ خاصة أنه مطمع للعديد من الأندية الكبيرة، وعلى رأسها برشلونة الإسباني.

الكندي جوناثان ديفيد (ليل)

خطف المهاجم الكندي الأضواء في الموسم الحالي، بسبب غزارة أرقامه التهديفية، وبات مؤهلا لارتداء قميص الفرق الكبرى في أوروبا.

ترى صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن اللاعب لن يجدد عقده مع ليل، ويريد اتخاذ خطوة إلى الأمام في مسيرته الكروية خاصة أن اسمه موجود على طاولة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل برشلونة وبايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير.

إعلان

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير)

يمكن القول إن سون هو اللاعب الأقل خطورة على ناديه في هذه القائمة على اعتبار أن إدارة توتنهام تملك صلاحية تمديد العقد لمدة موسم آخر.

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

كان دي بروين قريبا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف الماضي والانتقال إلى الدوري السعودي، لكنه قرر البقاء في النهاية.

ومع إصاباته المتكررة هذا الموسم يبدو أن تمديد عقد اللاعب مع "السيتزنس" سيكون محل شك خاصة أن إدارة النادي ليست مستعدة لدفع الراتب نفسه الذي يحصل عليه اللاعب الآن.

الألماني جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

من المرجّح أن يكون مستقبل المدافع الألماني بعيدا عن باير ليفركوزن، خاصة وأن ناديي بايرن ميونخ وبرشلونة يتنافسان بشدة من أجل الحصول على خدماته.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن برشلونة قدّم عرضه الأول بالفعل من أجل ضم تاه كلاعب حر، وأن المفاوضات وصلت مرحلة متقدمة لكن هناك بعض التفاصيل بحاجة إلى دراسة وتعديل.

الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول)

لم يخف فان دايك رغبته في البقاء مع ليفربول، وعليه تسود حالة من التفاؤل العام بخصوص المفاوضات بين الطرفين.

حاليا الجميع في حالة هدوء، ولا يبدو أن هناك طرفا يستعجل الآخر للتوقيع على عقد جديد.